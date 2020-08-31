德国越来越多儿童在家不说德语

（德国之声中文网）德国冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下报纸援引联邦家庭事务部的一份调查报告指出，德国幼儿园的每五个孩子中，就有一个孩子在家里不说德语。该报告旨在答复社民党议会党团的相关提问。报告内容写道，在德国幼儿园的320万名儿童中，大约有67.5万儿童的家庭基本上不讲德语，占幼儿园儿童总数的21.4％。
近年来，这一数字进一步上升，2017年这一比例为18.7％，2018年便上升到19.4％。
自民党希望扩大语言发展项目
社民党议会党团副主席苏丁（Katja Suding）对这一问题表示关注。她说："语言决定着孩子一生中的机会。"她呼吁日托中心加强对儿童的语言训练。苏丁批评联邦家庭事务部没有采取足够的措施。她说，从明年开始必须大幅度增加联邦政府制定的"幼儿园语言训练"（Sprach-Kitas）项目的资金。
目前，侧重语言培训的德国幼儿园每年可从联邦政府获得25000欧元的资助。在全德国范围内，这类幼儿园的数量大约占幼儿园总数的十分之一。
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贫穷在德国是什么模样？
高楼下的昏暗前景
这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。
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贫穷在德国是什么模样？
为“救济餐桌”做准备
不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。
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多元化的贫穷
来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。
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高龄志愿者
在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。
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衰败的哈勒市
位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。
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德国的“穷孩子”
上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。
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“不让孩子饿肚子”
“Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。
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饭后要刷牙
“Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。
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流落街头
在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。
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他的梦想
Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。
作者: Viola Röser