德国越来越多儿童在家不说德语

（德国之声中文网）德国冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下报纸援引联邦家庭事务部的一份调查报告指出，德国幼儿园的每五个孩子中，就有一个孩子在家里不说德语。该报告旨在答复社民党议会党团的相关提问。报告内容写道，在德国幼儿园的320万名儿童中，大约有67.5万儿童的家庭基本上不讲德语，占幼儿园儿童总数的21.4％。

近年来，这一数字进一步上升，2017年这一比例为18.7％，2018年便上升到19.4％。

自民党希望扩大语言发展项目

社民党议会党团副主席苏丁（Katja Suding）对这一问题表示关注。她说："语言决定着孩子一生中的机会。"她呼吁日托中心加强对儿童的语言训练。苏丁批评联邦家庭事务部没有采取足够的措施。她说，从明年开始必须大幅度增加联邦政府制定的"幼儿园语言训练"（Sprach-Kitas）项目的资金。

目前，侧重语言培训的德国幼儿园每年可从联邦政府获得25000欧元的资助。在全德国范围内，这类幼儿园的数量大约占幼儿园总数的十分之一。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。