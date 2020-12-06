德国超市Lidl提高肉价　消费者为何不买帐？

（德国之声中文网）去年12月中旬，德国连锁超市Lidl宣布上调肉价。比如肉馅从每公斤5.4欧元涨到6.4欧元，其它9种猪肉的价格也是每公斤上涨一欧元，最大涨幅接近20%。



多年来，德国农民一直指责Lidl和Aldi（阿尔迪）这样的廉价连锁超市拼命压价搞竞争，不惜牺牲农民的利益。而农民卖不到好价钱，也就影响到家禽家畜饲养条件的改善。去年底，双方矛盾再次激化。在多个联邦州，农民们开着拖拉机堵住通往这些连锁店中央仓库的路口，以示抗议。Lidl对此作出了反应，宣布每公斤猪肉价格提高一欧元，上涨的这部分利润全部返还给农民。



不过，两个月过去了，Lidl现在表示，涨价令其在竞争中处于非常不利的地位，该连锁店出售的猪肉所占市场份额减少，因此无法长期保持价格高位。该公司发言人表示：“从现在起，我们的猪肉价格必须合乎市场水平。”

德国最大的连锁超市之一Lidl

只有１６％的消费者愿为改善饲养条件多掏腰包

德国是肉食消费大国。1961年至2011年间，德国的人均肉食消费从每年的64公斤增加到90公斤。2011年后，随着素食者队伍的壮大以及人们的动物保护意识加强，德国人均肉食消费明显下降，并一直保持在每年60公斤左右的水平。而猪肉消费占其中的一半以上。



从事农业市场研究多年的大学教授恩内金（Ulrich Enneking）对Lidl提高肉价后消费者的反应并不感到惊讶。这位在德国奥斯纳布吕克高校任教的研究者向《世界报》表示，通常在做调查研究时，顾客对涉及消费道德这类抽象问题的反应和实际消费时的行为是不同的。由他设计的一项研究显示，只有１６％的消费者愿意为了家禽家畜获得更好的饲养条件而多掏腰包。研究还显示，消费者可以接受９％到１３％的价格上涨幅度，但如果涨价幅度更大，销售量就会明显减少。



专家们指出，由于疫情导致许多家庭收入减少，人们对价格上涨也更为敏感。一项在德国的最新研究显示，６４％的受调查者认为疫情至少还需要一年才会得到明显控制。这样的前景预测给人们的消费行为带来阴影。调查还显示，四分之一的德国消费者表示，在覆盖最重要的支出后不再有余钱，人数比一个月前的增加６％。



德国农民协会最近提出了一项名为“德国奖金”的倡议，希望超市对每公斤售出的肉类食品加价大约６欧分，这样一年可以带来１３００万欧元的额外收入，用于推动可持续性农业的发展，改善家禽家畜饲养条件。这一倡议尚在讨论中。



乐然（综合报道）



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