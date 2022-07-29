 德国超市奥乐齐110岁生日 面临网购新挑战 | 非常德国 | DW | 16.04.2023

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德国超市奥乐齐110岁生日 面临网购新挑战

阿尔布雷希特兄弟让这个德国品牌广为人知并且写下经济历史。如今的通货膨胀让平价超市对于顾客的吸引力更大了，但在网上零售方面，专家仍然认为奥乐齐需要再加把劲。

奥乐齐在欧洲广为人知，其版图还扩及中国、澳大利亚和北美

奥乐齐在欧洲广为人知，其版图还扩及中国、澳大利亚和北美

（德国之声中文网）鉴于食品价格的大幅上涨，专注于低价产品的平价超市正好顺应了时代的潮流。因此，平价超市先锋——奥乐齐（Aldi）在今年庆祝一个重要的周年纪念日是相当应景的。 110年前，奥乐齐的创始家族——阿尔布雷希特（Albrecht）家族为其目前的零售帝国奠定了基础。1913年4月10日，面包师卡尔·阿尔布雷希特在埃森开了一家小小的烘焙食品店。

前面提到的就是奥乐齐帝国的雏形，如今奥乐齐在德国分为两家兄弟公司：北奥乐齐和南奥乐齐，此外其分店还遍布其他欧洲国家、北美洲、澳大利亚以及中国。

市场份额提高

德国市场研究公司捷孚凯（GfK）的消费趋势分析师凯奇斯（Robert Kecskes）向媒体表示：「凭借其低价优惠，平价超市现在比以往任何时候都更能成为许多家庭的重要支持。」因此，根据捷孚凯的数据，在2022年的短短12个月内，平价超市在德国的市场份额从34.8%增加到36.9%，这也就不足为奇了。同样在今年年初，销售额向平价供应商转移的趋势继续有增无减。

鲁尔河畔的米尔海姆：世界上最大的奥乐齐超市于2020年在此开业

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提出平价商店概念

然而，尽管具备着开拓精神，但阿尔布雷希特家族的成功故事背后并不是面包师卡尔·阿尔布雷希特，而是他的儿子小卡尔和西奥·阿尔布雷希特成就了奥乐齐的辉煌。

父亲去世后，小卡尔和西奥·阿尔布雷希特兄弟接管了父母的生意，平价商店的概念由此而生。第一家「奥乐齐」商店——即阿尔布雷希特折扣商店的简称（Albrecht-Diskount）—— 于1962年开业，距今已有60年。他们最初的成功秘诀是：在极简的装饰风格下提供有限的商品种类，并以低廉的价格出售给顾客。凭借这一点，奥乐齐和后来居上的竞争对手历德超市（Lidl）让德国和许多其他国家的竞争者闻风丧胆。

然而，如今的奥乐齐超市与草创时期却没有什么共同之处。在过去，冷冰冰的白炽灯和放在木制托盘上的货物是它的特色；而现在，极具氛围感的现代商店设计早已深入人心。除了经典的自有品牌外，现在的奥乐齐还提供越来越多的知名品牌商品。分析师凯奇斯指出：「如今人们希望有一个愉快的购物环境，因此平价商店需要做出改变，现在他们已经做到了。」

能源、采购成本增加

不过，平价商店目前还正在为其最重要的特点挣扎——低廉的价格。正如凯奇斯所言，它们最近也不得不大幅提高价格——若按百分比计算，甚至超过了许多知名品牌公司。

其背后原因是能源和采购成本的急剧增加，对于价格较低的自有品牌的影响甚至大于通常具有更高的广告预算和利润率的知名品牌。但对顾客来说更重要的是：尽管价格上涨，但自有品牌仍比知名品牌产品便宜不少。

网购的时代

那么，在周年纪念日这一年里，奥乐齐一切都进展顺利吗？答案是否定的。根据下莱茵应用科技大学的电子商务专家、经济学家海涅曼（Gerrit Heinemann）的说法，特别是奥乐齐仍一直忽略网上零售部份。他说：「到目前为止，平价超市还没有必要大张旗鼓地处理电子商务的问题。」但他也认为，这只是一个时间上的问题，「到那时，对奥乐齐而言会是困难的一战，因为它的竞争对手历德在这方面有相当大的领先优势」。

奥乐齐的竞争对手历德现在也积极布局全球，甚至有可能很快在网购方面超越奥乐齐

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在位于科隆的EHI零售研究所2022年10月的最新排名中，历德确实凭借其网上商店在德国十大电子商务零售商中占有一席之地。尽管历德几乎不在网上提供任何食品，但它旗下的网站2021年营业额达到了10亿欧元，在排名中位居第八。相较之下，奥乐齐的网上商店根本没有出现在前100名中。

海涅曼相信，这种不平衡的局势应该让奥乐齐感到警惕。他说：「历德可以轻轻松松就展开下一步，等时机成熟时开始（在网上）卖食品杂货，反观奥乐齐则完全没有准备好。」

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