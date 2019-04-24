德国起草 美国聒噪 联合国通过决议

（德国之声中文网）联合国安理会周二（4月24日）通过了一项关于冲突中性暴力问题的决议。这份决议由德国起草，在投票前一分钟按照美国的要求修改了部分内容。

由于草案涉及在战争中的强奸和虐待幸存者的性与生殖健康服务，美国认为其措施相当于支持堕胎，威胁要投否决票。

在德国被迫屈服于美国的压力，删除了有关性与生殖健康服务的内容之后，联合国安理会以13票赞成、0票否定的结果通过该决议。常任理事国俄罗斯和中国弃权。

惩罚作恶者

尽管文本有所弱化，德国外长马斯（Heiko Maas）仍确信，该决议将有助于惩罚性暴力犯罪者，包括实施制裁以及支持受害者。

马斯说，该决议让受害者受到重视。他说："决议呼吁所有联合国成员国让受害者更好地获得司法、医疗和心理方面的援助，并帮助他们重新融入社会。"

该决议还提请关注常常遭到忽视的性暴力受害者，包括男子、男孩、母亲和儿童。

法国批评美国

美国的立场受到安理会其他成员国的批评。法国大使弗朗索瓦·德拉特雷（Francois Delattre）表示，他对美国的要求感到"震惊"。他告诉这个由15名成员组成的联合国机构，对于那些遭受恶行、暴力和残损的受害者，没有明确提供性和生殖健康服务，是令人难以理解的。

决议有哪些内容？

该决议指出，解决冲突中性虐待问题"进展缓慢"，导致这类恶行不受惩罚，"在某些情况下已经变得具有系统性和普遍性，达到了令人震惊的野蛮程度"。

决议还敦促为受害者伸张正义。但是，在美国施压后，决议文本中删除了有关国际刑事法院（ICC）起诉涉嫌性暴力犯罪者的内容。由于担心美国法院的主权问题、美国士兵和官员可能成为战争罪行的起诉对象，美国不是国际刑事法院的成员。

诺贝尔和平奖获得主抨击全球无所作为

2018年诺贝尔和平奖得主纳迪亚·穆拉德（Nadia Murad）和丹尼斯·穆奎盖（Denis Mukwege）呼吁为性暴力受害者伸张正义。

该决议投票前，他们在联合国发表讲话，谴责国际组织在此问题上无所作为。

穆拉德在谈到伊拉克和叙利亚的"伊斯兰国"组织对她所在的伊拉克雅兹迪屠杀和奴役时说："没有一个人因性奴役受到指控。"

张平/凝炼（德新社、福音教通讯社）