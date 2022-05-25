德国贸易政策更重人权 大众投资担保被拒

（德国之声中文网）鉴于中国对维族人权的侵犯，德国副总理、经济部长哈贝克（Robert Habeck）表示，今后的贸易政策将更重视人权问题。他在接受《星期日世界报》(Welt am Sonntag)采访、谈到如何重新定义与中国的贸易关系时指出：“中国是一大贸易伙伴，但我们处于制度性竞争中，对方是专制政权，这里是自由民主国家。因此我们正致力于减少依赖性，加强自己的竞争力，更有力地维护我们的安全利益。”

绿党籍的哈贝克称，德国会在适当时候禁止中国投资项目，更以人权为优先。他透露：“一家也活跃于新疆的企业申请扩大投资担保，但我们没有同意。这是首次因人权原因不给予投资担保。”

哈贝克说，未来当然会依个案情况审核担保申请，“但原则是：鉴于维族人被强迫劳动和虐待，我们不能保证在新疆地区的项目。”



他还表示，如果能证明中国官员参与了针对维族人的犯罪，就应该像俄罗斯寡头一样受到制裁。“一年多来，欧盟对新疆地区严重侵犯人权的官员进行了制裁。如果能找出更多责任人并证明他们的所作所为，我认为值得考虑。”

媒体：VW申请投资担保被拒

据“明镜在线”报道，申请投资担保未获批的企业是大众汽车。报道援引经济部发言人写道，“一家企业共提出四份延长投资担保申请”未获批准。

大众汽车证实提交过投资担保申请，但尚未收到政府的答复。大众发言人表示，“我们正等待决定”, “当然也可能被拒绝”。

大众汽车因在新疆的业务受到诟病

大众汽车因其在新疆的业务受到批评。据“明镜在线”消息，VW的投资担保申请并非针对在当地有争议的工厂，而是想投资在中国的其他工厂。但联邦经济部拒绝为其新项目提供担保。报道引述经济部称，投资担保申请可能与在新疆的一家工厂有关联，至少无法排除这样的联系。

“明镜在线”指出，在投资担保被拒后，大众汽车必须独立承担计划推进的中国业务的财务风险。但知情人士透露，联邦政府的决定不会改变大众汽车的投资计划。

（星期日世界报、明镜在线、天主教通讯社）

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