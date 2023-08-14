德国财长首访基辅 中国防长将赴俄罗斯

（德国之声中文网）德国财政部长林德纳（Christian Lindner）周一（8月14日）抵达基辅访问。这是这位自民党政治家在战争爆发以来首次访问乌克兰。与其他德国政府代表一样，林德纳是乘火车前往基辅，并且在事先没有公开这次行程。

德国总理肖尔茨以及外交部、国防部和经济部的部长都曾在战争期间访问乌克兰。

林德纳在抵达基辅后说，他在2020年初到访这里的时候，认识了一个坚定选择了民主和市场经济的国家。而他今天更加坚信，乌克兰正是因此受到俄罗斯的侵略。

林德纳向乌克兰承诺，德国将继续对该国提供支持，将与乌克兰并肩站在一起，"乌克兰不能失败"。他还说，乌克兰在捍卫西方价值观。

乌克兰战争爆发以来，德国向基辅提供了武器和财政支援。据德国财政部的数字，2022年以来，德国向乌克兰提供了15亿欧元的直接财政援助。去年7月，德国还与其他援助国宣布，将对乌克兰实施延缓债务偿还。

战事持续，乌克兰为过冬做准备

乌克兰称需要"金牛座"

同一天，乌克兰再次表示希望德国提供"金牛座"（Taurus）巡航导弹。乌克兰总统顾问波多尔雅克在接受德国《图片报》采访时说，"在目前阶段，摧毁俄罗斯侵略军全方位的后方补给系统具有决定性意义。"这包括后勤基础设施、弹药库和军事基地，但这些目标都在距离前线100到300公里的地方。他承诺，乌克兰不会用这一武器系统攻击俄罗斯境内的目标。

周日夜间，俄罗斯再次向乌克兰多个城市发射导弹，在南部的扎波罗热至少造成2人死亡。濒临黑海的敖德萨地区也再次遭到俄罗斯的导弹和无人机袭击，造成3人受伤。

中国国防部发言人周一（8月14日）宣布，应俄罗斯国防部长绍伊古和白俄罗斯国防部长赫列宁的邀请，中国国防部长李尚福本周一到周六将访问两国，先出席在莫斯科举行的一次安全会议，之后访问白俄罗斯。

李尚福在俄罗斯期间，将会见俄罗斯等国防部门领导；访问白俄罗斯期间，将与白俄国家和军队领导人举行会见、会谈，参访白俄军事单位。

今年4月，李尚福曾访问俄罗斯，会晤总统普京和国防部长绍伊古。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



（综合报道）

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