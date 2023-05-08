德国财长遭遇中国“闭门羹”

（德国之声中文网）中国政府临时取消了德国财长的访华计划，林德纳原定本周三同中国财长刘昆举行的会谈也因此而泡汤。来自德国财政部的消息称，中方以日程安排冲突理由，要求推迟原定五月十日举行的中德财长会晤。

林德纳访华期间，原本计划同中方就几周后即将举行的德中政府磋商以及高层财政对话进行筹备。林德内还计划在访华之后，继续前往日本参加西方集团财长会议。中方表示，德国财长可在结束日本行程后，返程时前往中国。柏林方面则表示："对于如此临时性的日程变动，德国财政部长无法应邀前往。"据称，德中财政部长的会晤将在晚些时候举行。

人权或台湾议题导致中方推迟日程？

现在的问题在于，林德纳此次被中方临时取消访问日程，是否同林德内及其自民党的对华政策有关呢？今年三月，自民党政治家、德国教育部长史塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger ）访问台湾，引起中国强烈不满。林德纳本人则多次批评中方在俄乌战争中的立场，并要求就人权问题同中方展开开诚布公的讨论。

访华行程被临时取消后，林德纳强调了重新均衡对华关系的必要性。林德纳对新闻网站"The Pioneer"表示："应当以自信和务实的方式同中国打交道，而不是像上一届政府那样谨小慎微。"他表示，只关注经济关系，就会丧失部分文明使命。"同以往过度关注经济的立场相比，我们现在需要求得更多的均衡。"

政府磋商不受影响

德中政府磋商将于6月20日举行。德国政府也会同一些亲密盟友或具有重要战略意义的国家定期举行政府级磋商，比如法国、日本、印度、巴西和以色列等国。为了就政府磋商进行筹备，中国外交部长秦刚突然宣布将访问柏林。

今年4月，德国外长贝尔博克首访北京时，对台海局势升级以及中国人权状况表示担忧。中国外长秦刚则以"拒绝说教"予以回应。

（德新社，法新社）

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