 德国财长：德中双方应进一步开放市场 | 经济纵横 | DW | 01.10.2023

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经济纵横

德国财长：德中双方应进一步开放市场

受疫情影响中断四年的德中高级别财金对话本周日得以恢复。双方出席对话的最高代表分别是德国财政部长林德纳和中国副总理何立峰。何立峰表示，双方都应鼓励到对方国家去投资，并减少投资障碍。

Christian Lindner Ehegattensplitting

（德国之声中文网）德国财政部长林德纳表示，德国和中国应在保障竞争公平的前提下，相互向对方进一步开放市场。德中财金对话结束后，林德纳在法兰克福表示："负责任的贸易和投资行为将带给中德双方更多的机遇。"德中财金对话后双边发表的联合声明中，双方代表均明确表示，应当在联合国和国际货币基金等国际组织的框架内，推动开放式的全球经济和多边主义。"

负责金融事务的中国副总理何立峰表示，开展经济合作对中德双方都有利，双方都应鼓励到对方国家去投资，并减少投资障碍。何立峰还呼吁中德两国的央行以及保险业监管机构也应加强合作，并共同打击洗钱以及切断恐怖主义的资金来源。两位政治家还就许多贫困国家的债务问题进行了讨论。中国方面承诺，将在20国集团制定的债务重组机制内对相关国家提供帮助。林德纳对此表示高度赞赏："中国是世界政治舞台上的重要国家，没有中国的参与，相关问题将很难得到解决。"

中国副总理何立峰：开展经济合作对中德双方都有利。（资料图）

中国副总理何立峰：开展经济合作对中德双方都有利。（资料图）

中国往往是贫困国家最大的债权国。非洲等贫困国家的债务重组过程中，西方国家希望中国能够做出更大的让步。

受疫情影响，中断四年之后，第三次中德高级别财金对话十月一日得以恢复举行。参加对话的德国财长以及中国副总理之外，还包括德国联邦银行和中国央行的高级代表以及金融监管机构的代表。此外，德意志银行、德意志股票交易所、安联保险、德国复兴重建银行以及巴符州立银行等财金领域等大型企业的高管以及中国四大银行的代表也出席了对话。德国财政部长林德纳建议，德中高级别财金对话应由两年一次改为每年一次。

 

（路透社, 德新社）

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