德国财长：好日子已经到头了

（德国之声中文网）这位德国财政部长最近在接受《周日图片报》采访时表示：政府总是能够超额完成收税计划的好日子已经到头了。"2018年 ，我们还是能够实现税收盈余，但在此之后好日子就结束了。"从现在开始，他认为不会再有"未知的税收盈余，更不用提规模如此庞大的盈余。"

肖尔茨做出上述表态的目的在于表明德国当前还没有彻底取消团结税的条件，尤其是经济发展预期将有所降温的情况下。团结税主要是德国联邦政府为了东西德统一后在经济上帮助东德建设而推出的税种。后来相关收入也部分被用于支付德国在第二次海湾战争中所分担的费用并为东欧和南欧国家提供财政支援。德国的每个就业者都需要按照收入的一定比例缴纳。

肖尔茨指出，联盟党以及社民党内部分党员要求取消团结税的做法现在看来并不现实。"在政府组阁的谈判中，我们之所就让高收入人群继续缴纳团结税达成一致，是有其原因的"，肖尔茨如是说。

这位德国财长指出，如果取消团结税，对于那些年收入达到一百万欧元的人来说，就可以少交24000欧元的税。"就连作为联邦部长，一年收入18万欧元的我，也可以在团结税完全被取消的情况下每年少缴纳3600欧元的税。这样肯定不行。"

星巴克的好日子也要到头了

为中产和低产减负

肖尔茨呼吁，取而代之的是应该减少德国低收入和中等收入家庭的税负。他表示："我认为，我们的联合执政伙伴会遵守协议"。而且今年他会向内阁递交相关部分取消团结税的法律草案。根据德国大联合政府的协议，90%的纳税人从2021年开始就不需再缴纳团结税。肖尔茨指出，这意味着联邦政府每年的税收会减少大约100亿欧元。

德国下萨克森州州长魏尔（Stephan Weil 社民党）曾建议提前取消团结税。肖尔茨对此提出了明确的反对意见。"因为我们仍然坚持不再增加新的负债。所以我不知道该拿什么钱来实现这一建议。"

同时，德国财政还计划在美国特朗普政府的支持下，提高对包括亚马逊、脸书和星巴克这类国际大型企业的征税力度。"我们必须终止这类企业向税收很低，甚至根本免税的国家转移盈利的做法"。所以他正准备在国际层面上推行企业纳税下限制度。而且目前进展比较顺利"我们准备在G7和G20会议上与法国和日本一道推动这个议题。美国政府也已经是站在我们这一边的同盟伙伴。"

而且，肖尔茨还为制定这一全球性规则定下了时间上的底线。"如果直到经合组织2020年夏季会议都无法实现突破的话，我们就会和法国一道推出欧洲版的解决方案。这也就意味着，从2021年1月开始，针对这些国际企业，欧洲会推出全面的税务规则。"

任琛/王凡（法新社、路透社）