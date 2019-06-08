 德国财长：史上最严标准打击洗钱 | 经济纵横 | DW | 30.07.2019

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经济纵横

德国财长：史上最严标准打击洗钱

德国是洗钱天堂？这种令人担忧的迹象已存在多年。现在德国联邦财政部长承诺，一切都将彻底改变。

Symbolbild: Korruption (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

德国开始严打洗钱犯罪活动

（德国之声中文网）德国联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）说"洗钱是我国面临的一个严重问题"， "我们必须改变这一状况。"为此联邦政府将在周三（8月1日）通过一项法案，决定"在打击洗钱方面采取最严格的国际标准"。

联邦财政部长肖尔茨向冯克媒体集团旗下的报刊表示，根据新出台的法律，更多的职业、行业有义务向有关部门报告洗钱嫌疑，"尤其是对房地产市场我们必须仔细关注"。这位社民党政治家还计划规定让贵金属交易商或拍卖行提高防范措施和透明度。

据透明国际估计，目前所有洗钱犯罪活动中，通过投资房地产的形式进行洗钱的占15%至30%。在柏林和勃兰登堡州，已经有77个涉嫌通过洗钱购买的房地产被没收。

 加强打击力度

肖尔茨强调指出，此外，联邦反洗钱单位应该能够更方便地获得其它部门的调查数据。隶属于德国海关总署的反洗钱情报中心(FIU) 已经拥有可以开展工作的必要手段。联邦财政部长肖尔茨说，现在他们拥有了"与其他机构更好地进行合作"的新的权限和可能性。

两年前，原隶属联邦刑事局的反洗钱情报中心被改为由海关负责。但是，该机构在很长一段时间内，都未能及时向相关调查人员移交涉嫌洗钱或恐怖主义融资的案件。甚至在一年之后，德国联邦议院财政委员会也谈到洗钱"对国内安全构成相当大的风险"以及反对派政治家称洗钱问题已经是一个"安全灾难"和"滴答作响的定时炸弹"。

财政部长肖尔茨承认，德国需要在这方面"赶上去"。不过现在对洗钱的打击力度"不断加大"。

李京慧/叶宣（德新社、法新社）

 

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