德国财政出现1890亿欧元的巨额缺口

（德国之声中文网）据设址威斯巴登的德国联邦统计局周三（４月７日）通报，去年，德国所有公共预算支出约为1678亿欧元，较2019年增长12.1%，联邦、各州和市镇的税金等收入1489亿欧元，同比下降3.5%，一进一出，赤字超过1890亿。

统计专家指出，"这一结果凸显了新冠危机对公共预算的影响。"。他们强调，支出增加的主要原因是新冠疫情导致拨款和补助增加。例如，约178亿欧元从联邦政府流向各州，作为对小微企业和自营职业者的资助，其中141亿欧元为紧急资助，37亿欧元为过渡性资助，约130亿欧元用于保健基金。健保公司从该基金获得资金，为受保人提供服务。

主因是大规模借债

相关资产负债表综合了联邦政府、各州、市镇的预算、社会保障费用以及欧盟份额等全面数据。统计专家们解释说，"联邦政府基本上通过承债来弥补收入赤字"，各州、市镇因新冠疫情面对的巨额收入缺口，大抵由联邦政府向之提供拨款弥补。而在2019年，公共财政仍曾获得450亿欧元盈余。

在德国，俗称的"黑零"责任（财政零赤字），即通过债务制动保持预算平衡的责任，列于宪法。由于新冠危机，联邦议院暂时取消了这一强制规定。本年度联邦预算中，新增债务升至创纪录的2402亿欧元。

凝炼／王凡（德新社，路透社，法新社）

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