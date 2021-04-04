德国财政出现1890亿欧元的巨额缺口

（德国之声中文网）据设址威斯巴登的德国联邦统计局周三（４月７日）通报，去年，德国所有公共预算支出约为1678亿欧元，较2019年增长12.1%，联邦、各州和市镇的税金等收入1489亿欧元，同比下降3.5%，一进一出，赤字超过1890亿。
统计专家指出，"这一结果凸显了新冠危机对公共预算的影响。"。他们强调，支出增加的主要原因是新冠疫情导致拨款和补助增加。例如，约178亿欧元从联邦政府流向各州，作为对小微企业和自营职业者的资助，其中141亿欧元为紧急资助，37亿欧元为过渡性资助，约130亿欧元用于保健基金。健保公司从该基金获得资金，为受保人提供服务。
主因是大规模借债
相关资产负债表综合了联邦政府、各州、市镇的预算、社会保障费用以及欧盟份额等全面数据。统计专家们解释说，"联邦政府基本上通过承债来弥补收入赤字"，各州、市镇因新冠疫情面对的巨额收入缺口，大抵由联邦政府向之提供拨款弥补。而在2019年，公共财政仍曾获得450亿欧元盈余。
在德国，俗称的"黑零"责任（财政零赤字），即通过债务制动保持预算平衡的责任，列于宪法。由于新冠危机，联邦议院暂时取消了这一强制规定。本年度联邦预算中，新增债务升至创纪录的2402亿欧元。
凝炼／王凡（德新社，路透社，法新社）
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过路费是增是减？
货物运输可以很好地反映一个国家经济活动现状，如果路上卡车少了，意味着经济需求正在下降。看看过路费是增是减，可以直接了解当前经济的走向。
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用电量是多是少？
在今年3月底至4月初的德国新冠疫情高峰期，工作日的用电量比疫情前减少7.5%，当时德国实施了相对严格的防疫和封锁措施。目前，德国工业产出正缓慢恢复，但预计今年全年的用电量将比2019年降低10％。
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多少人使用导航？
苹果、谷歌等科技巨头每天都会分析从地图导航等应用程序中获得的大量数据。在3月底停摆时，使用导航APP的德国人减少了60％，明显看出人们活动受限。
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多少人订餐？
网络服务公司OpenTable今年3月发布的一项调查，让人们已经可以尝到新冠疫情对餐饮行业带来的苦涩影响。该月初，餐馆的预订量与去年同期大致相同。但在疫情肆虐后，整个停摆期间预订量几乎降为零。
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更倒霉的航空业
在德国，乘飞机的人数呈现前所未有的下降——从2月份的1500万下降至几乎为零。提供实时航班情况的Flightradar24所收集的数据，突显了新冠疫情期间全球航空业所受到的巨大冲击。今年4月比去年同期少飞了75000次。
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直观的失业人数
失业人数是反映经济生活的经典指标。在德国，4月的失业人数猛增41.5万，达到250万人。此后，该数字持续增长，但涨幅没有4月份那么明显，这也是因为德国政府的短时工作补贴政策减轻了就业市场的压力。
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多少新车注册？
另一个经济领域具有前瞻性的指标是企业和私人购置新车的数量。而德国道路交通监管机构提供的最新数据显示，目前经济仍然处于困境之中。 今年3月，德国新车注册量比去年同期减少了37.7%，而4月份，德国汽车销售数量减少了61%。
作者: Magdalena Neubig