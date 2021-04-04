 德国财政出现1890亿欧元的巨额缺口 | 经济纵横 | DW | 10.04.2021

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经济纵横

德国财政出现1890亿欧元的巨额缺口

这是德国七年以来首次出现赤字，且为两德统一以来的最高纪录：1892亿欧元！新冠疫情使德国国家预算出现巨大窟窿。

Deutschland Haushalt Symbolbild Schwarze Null

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在新冠疫情爆发的第一时间，德国政府以很快的速度推出了一系列保障企业生存和就业的措施。包括在各种危机中屡试不爽的“短时工作”制(Kurzarbeit)。同时，政府也推出了一系列财政政策，保护企业不至于在危机中破产倒闭。

欧盟计划通过共同举债，来给遭受疫情危机重创的经济注入活力。德国之声评论员Bernd Riegert认为，这种融资模式可谓相当大胆，因为这些债务还要由我们的后代来偿还。

欧元区国家一直在为疫情期间共同承担财政义务的问题争论不休。但是包括德国在内的更富裕国家坚决反对这一倡议。究竟是什么原因呢？

（德国之声中文网）据设址威斯巴登的德国联邦统计局周三（４月７日）通报，去年，德国所有公共预算支出约为1678亿欧元，较2019年增长12.1%，联邦、各州和市镇的税金等收入1489亿欧元，同比下降3.5%，一进一出，赤字超过1890亿。  

统计专家指出，"这一结果凸显了新冠危机对公共预算的影响。"。他们强调，支出增加的主要原因是新冠疫情导致拨款和补助增加。例如，约178亿欧元从联邦政府流向各州，作为对小微企业和自营职业者的资助，其中141亿欧元为紧急资助，37亿欧元为过渡性资助，约130亿欧元用于保健基金。健保公司从该基金获得资金，为受保人提供服务。

主因是大规模借债

相关资产负债表综合了联邦政府、各州、市镇的预算、社会保障费用以及欧盟份额等全面数据。统计专家们解释说，"联邦政府基本上通过承债来弥补收入赤字"，各州、市镇因新冠疫情面对的巨额收入缺口，大抵由联邦政府向之提供拨款弥补。而在2019年，公共财政仍曾获得450亿欧元盈余。 

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被迫关门? 疫情之下德国零售业积极自救

在德国，俗称的"黑零"责任（财政零赤字），即通过债务制动保持预算平衡的责任，列于宪法。由于新冠危机，联邦议院暂时取消了这一强制规定。本年度联邦预算中，新增债务升至创纪录的2402亿欧元。

凝炼／王凡（德新社，路透社，法新社）

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    作者: Magdalena Neubig


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