德国谨慎面对疫情 中小学预计五月复课

(德国之声中文网) 周三(4月15日)，德国总理默克尔宣布了防止新型冠状病毒及其引发的疾病COVID-19传播的下一阶段计划，包括逐步开放学校与小型商店，但严格的社交距离与卫生的管制措施则维持不变。

新闻发布会上，默克尔首先感谢国人遵守政府指示，并向每一个直接被病毒威胁到生命安全的人表示慰问，包括迄今在德国境内死于新冠肺炎的3,606人。

这位女总理警告，直到疫苗或解药出现以前，人们都需要继续用现在的方式生活。她说，德国目前的成果--医疗系统没有超出负荷，疫情扩散看似得到控制，死亡病例也显然度过了高峰期--只是「微妙的、中等的成功」。

默克尔公布的新规定如下:

营业面积小于800平方米的零售商，在遵守现行社交距离规定的前提下得以恢复营业。

在遵守严格防护措施的前提下，发廊在5月4日可以恢复营业。

大型集会如音乐会或运动赛事在8月31日以前都禁止举行。

酒吧、餐馆、日间托儿所、剧院和电影院将继续关闭，直至另行通知。在可预见的未来，宗教集会也将被取消。

学校将从5月4日开始陆续恢复上课，优先考虑小学或初中的应届毕业生。预计恢复上课的学校必定要配合严格的卫生措施。

在户外必须与他人保持1.5米的安全距离的规定，以及任何人在户外只能与一个人单独会面(禁止聚会)的规定都将继续实施。

在商店中以及大众运输工具上，政府强烈建议人们佩戴口罩，但是并不强制。

德国因应疫情加强的边境措施预计将会继续至少20天。

默克尔说，唯有卫生当局能够更好地追踪感染链的时后，才有可能「小步伐」的回归正常生活。她也提到一个被建议使用的APP，主要功能是追踪康复病患与健康人的动向。

民调: 多数德国人支持保持社交距离

此次新闻发布会之前，总理默克尔4月14日与科学专家咨询了两天，接着又在周三与德国16个州的领导人进行了会谈。

在德国的联邦制下，学校和卫生当局归在州级政府的管辖，由于各州的疫情严重程度大不相同，联邦政府在作出国家级的政策时有许多不同面向需要考虑。

例如，坐在默克尔身边的巴伐利亚州州长马库斯-索德在新闻发布会上强调，幼儿园和小学维持封闭。至于巴登-符腾堡州，由于该州也是对经济至关重要的汽车制造商保时捷和宾利总部的所在地，其领导人克莱奇曼(Winifried Kretschmann) 在会议前的一份政策文件中表示，避免第二次封城对经济前景至关重要。

根据德国疾病控制机构罗伯特-科赫研究所(RKI)的说法，虽然每日新增确诊病例的速度已经趋于平缓，但由于德国整体的确诊人数已经太多，当局不应该放松管制措施。

位于柏林的卫生部表示，该国目前有1万张重症加护病床和呼吸机可用。对此，罗伯特-科赫研究所也同意，如果新冠确诊病例的数量没有显著增加，现有的设备足以应对危机。

目前，德国全国有超过13万新冠确诊病例，至今约有7.2万名患者成功战胜病毒恢复健康。根据民意调查机构 YouGov 周二进行的一项民调，大多数德国人支持暂时维持社交距离的管制措施。

张慈/(综合报导)