德国该不该引入新冠疫苗接种义务？

每天3、5万新增新冠病例，许多地方医院病床告急，总死亡人数逼近10万，而疫苗接种率增长却极为缓慢，完全接种比例只有68%——面对汹涌的第四波疫情，德国掀起了一场是否该引入疫苗接种义务的讨论。
（德国之声中文网）11月19日，奥地利宣布将从明年2月1日起实行新冠疫苗接种义务，成为首个推出这一措施的欧洲国家。该国疫苗接种率仅为65%，和德国一样深受第四波疫情重创。奥地利总理沙伦贝格表示，摆脱疫情恶性循环唯一途径就是提高疫苗接种率。
提高疫苗接种率才能摆脱疫情恶性循环，避免出现医院不堪负荷、死亡人数大幅增长的悲剧--这也是德国政界、医学界和学术界的主流观点。截至11月23日，德国完全接种新冠疫苗的人口比例仅为68%，甚至医务人员和养老院护理人员中也有大量未接种者。如何才能改变这样的局面？是否应该仿效奥地利，引入疫苗接种义务？
疫情之初，德国总理默克尔、卫生部长施潘等政治家都曾表示德国不会实行新冠疫苗接种义务。在日前接受德意志电台采访时，施潘仍对义务接种新冠疫苗的选项表示怀疑。他说，引入接种新冠疫苗的普遍义务不仅是法律问题，还关系到公民与国家的关系，关于自由和责任。虽然人们在道德上有义务接种疫苗，但也要考虑，如果国家命令每个人都接种疫苗，这对自由意味着什么。
作为看守内阁卫生部长的施潘还表示，即便现在推行新冠疫苗接种义务，也不能阻挡当前的第四波疫情，解决不了眼下的问题。他同时指出，一旦推行疫苗接种义务，会遇到一系列的问题。如果将罚款作为监督方式，那么钱多的人就会比钱少的人有优势。"对于那些没有钱的人来说，就让他们进监狱吗？"施潘反问道。
从法律上讲，疫苗接种义务并不等同于强制接种。国家作为监督者只能通过罚款等手段对违反者进行惩罚。比如，德国2020年3月推行麻疹接种义务，违者最高面临2500欧元的罚款。具体规定包括儿童在进入幼儿园或上学前必须出示麻疹疫苗接种证明，幼儿园可以拒收未接种麻疹疫苗的儿童；已进入幼儿园和已入学的儿童须在2021年7月31日前出示相关证明，未按规定给孩子接种疫苗的家长将面临最高2500欧元罚款，幼儿园如招收未接种疫苗的儿童也将被处罚。
德国波恩大学病毒学家施特里克（Hendrik Streeck）也对实行新冠疫苗接种义务持保留态度。他说，如果一些人的免疫力在6个月后减弱，那么"这将意味着在很长一段时间内会有每半年就要接种一次疫苗的义务"。施特里克指出，政治家曾向人民承诺不会有疫苗接种义务，现在实施疫苗接种义务会削弱人们对政府的信任。此外，他表示担心实行疫苗接种义务会引发医生和护理人员中的辞职潮，而这将是一场灾难。
不过，德国也有越来越多政治家支持引入新冠疫苗普遍接种义务。
基社盟主席、巴伐利亚州州长索德（Markus Söder）说，基社盟执行委员会支持义务接种新冠疫苗的提议，他认为，从长远来看，只有普遍的义务接种才对结束疫情有帮助。
萨克森-安哈尔特州州长雷勒·哈瑟洛夫（Reiner Haseloff，基民盟）和黑森州州长福尔克·布菲耶（Volker Bouffier，基民盟）表示对疫苗接种普遍义务持开放态度。哈瑟洛夫说："义务疫苗接种必须由联邦法律来规范。如果未来的联邦政府提出这方面的修正案，我将支持它。"布菲耶呼吁未来的联邦政府将上周部长会议所表达的医院和疗养员工院等特定机构工作人员应有义务接种新冠疫苗的愿望落实为政策。
巴登-符腾堡州州长克莱驰曼（Winfried Kretschmann）认为，义务接种疫苗是走出新冠大流行的必要措施。他不认为这一步骤是违宪的："我们认为这是必要的，否则根本无法摆脱这种大流行病，不得不继续限制人们的自由。"
柏林洪堡大学的宪法专家乌尔里希·巴蒂斯（Ulrich Battis）向《新奥斯纳布吕克报》表示，新冠疫苗接种的普遍义务符合德国宪法。他说，德国《基本法》第2条规定了"对他人生命的保护"，该条也规定了身体完整权这项基本权利，但后者必须放在次要位置。
今年4月，欧洲人权法院（ECHR）裁定，义务接种疫苗不仅没有违反人权法，而且在民主社会中可能是必要的措施。该裁决不直接涉及新冠疫苗，但被认为增强了"在当下新冠疫情中实行义务接种疫苗的可能性"。
疫苗接种率低被认为是造成新德国第四波新冠疫情严重的原因之一。据罗伯特-科赫研究所（RKI）的数据，截至11月23日，德国共有68%的人口已经完全接种了新冠疫苗，70.6%的人至少接种过一次。德国12岁以上人群中，76.5%完全接种了新冠疫苗，79.4%至少接种过一次。
目前，德国常设疫苗接种委员会尚未建议对5到11岁的儿童施打新冠疫苗。德国已开始为完全接种过新冠疫苗的人群打加强针，提高保护力，但这被认为不足以阻挡疫情在未接种人群中的传播。专家们认为，如果不能达到很高的接种率，第四波疫情过去后明年还会出现第五波、第六波。
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在德国，第四波新冠疫情来势如此之凶猛，让重症监护室的护理人员们流泪，让牧师们要准备在哀悼中度过圣诞节。德国之声记者Sabine Kinkartz指出，政界没有展现出勇气，目前的情况令人沮丧。