德国该不该引入新冠疫苗接种义务？

（德国之声中文网）11月19日，奥地利宣布将从明年2月1日起实行新冠疫苗接种义务，成为首个推出这一措施的欧洲国家。该国疫苗接种率仅为65%，和德国一样深受第四波疫情重创。奥地利总理沙伦贝格表示，摆脱疫情恶性循环唯一途径就是提高疫苗接种率。

提高疫苗接种率才能摆脱疫情恶性循环，避免出现医院不堪负荷、死亡人数大幅增长的悲剧--这也是德国政界、医学界和学术界的主流观点。截至11月23日，德国完全接种新冠疫苗的人口比例仅为68%，甚至医务人员和养老院护理人员中也有大量未接种者。如何才能改变这样的局面？是否应该仿效奥地利，引入疫苗接种义务？

奥地利总理沙伦贝格（Alexander Schallenberg ）

不接种又没钱，让他们进监狱吗？

疫情之初，德国总理默克尔、卫生部长施潘等政治家都曾表示德国不会实行新冠疫苗接种义务。在日前接受德意志电台采访时，施潘仍对义务接种新冠疫苗的选项表示怀疑。他说，引入接种新冠疫苗的普遍义务不仅是法律问题，还关系到公民与国家的关系，关于自由和责任。虽然人们在道德上有义务接种疫苗，但也要考虑，如果国家命令每个人都接种疫苗，这对自由意味着什么。

德国卫生部长施潘

作为看守内阁卫生部长的施潘还表示，即便现在推行新冠疫苗接种义务，也不能阻挡当前的第四波疫情，解决不了眼下的问题。他同时指出，一旦推行疫苗接种义务，会遇到一系列的问题。如果将罚款作为监督方式，那么钱多的人就会比钱少的人有优势。"对于那些没有钱的人来说，就让他们进监狱吗？"施潘反问道。

从法律上讲，疫苗接种义务并不等同于强制接种。国家作为监督者只能通过罚款等手段对违反者进行惩罚。比如，德国2020年3月推行麻疹接种义务，违者最高面临2500欧元的罚款。具体规定包括儿童在进入幼儿园或上学前必须出示麻疹疫苗接种证明，幼儿园可以拒收未接种麻疹疫苗的儿童；已进入幼儿园和已入学的儿童须在2021年7月31日前出示相关证明，未按规定给孩子接种疫苗的家长将面临最高2500欧元罚款，幼儿园如招收未接种疫苗的儿童也将被处罚。

削弱信任？辞职潮？

德国波恩大学病毒学家施特里克（Hendrik Streeck）也对实行新冠疫苗接种义务持保留态度。他说，如果一些人的免疫力在6个月后减弱，那么"这将意味着在很长一段时间内会有每半年就要接种一次疫苗的义务"。施特里克指出，政治家曾向人民承诺不会有疫苗接种义务，现在实施疫苗接种义务会削弱人们对政府的信任。此外，他表示担心实行疫苗接种义务会引发医生和护理人员中的辞职潮，而这将是一场灾难。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。



越来越多政治家支持义务接种

不过，德国也有越来越多政治家支持引入新冠疫苗普遍接种义务。

基社盟主席、巴伐利亚州州长索德（Markus Söder）说，基社盟执行委员会支持义务接种新冠疫苗的提议，他认为，从长远来看，只有普遍的义务接种才对结束疫情有帮助。

萨克森-安哈尔特州州长雷勒·哈瑟洛夫（Reiner Haseloff，基民盟）和黑森州州长福尔克·布菲耶（Volker Bouffier，基民盟）表示对疫苗接种普遍义务持开放态度。哈瑟洛夫说："义务疫苗接种必须由联邦法律来规范。如果未来的联邦政府提出这方面的修正案，我将支持它。"布菲耶呼吁未来的联邦政府将上周部长会议所表达的医院和疗养员工院等特定机构工作人员应有义务接种新冠疫苗的愿望落实为政策。

巴登-符腾堡州州长克莱驰曼（Winfried Kretschmann）认为，义务接种疫苗是走出新冠大流行的必要措施。他不认为这一步骤是违宪的："我们认为这是必要的，否则根本无法摆脱这种大流行病，不得不继续限制人们的自由。"

"对他人生命的保护"高于个人"身体完整权"

柏林洪堡大学的宪法专家乌尔里希·巴蒂斯（Ulrich Battis）向《新奥斯纳布吕克报》表示，新冠疫苗接种的普遍义务符合德国宪法。他说，德国《基本法》第2条规定了"对他人生命的保护"，该条也规定了身体完整权这项基本权利，但后者必须放在次要位置。

今年4月，欧洲人权法院（ECHR）裁定，义务接种疫苗不仅没有违反人权法，而且在民主社会中可能是必要的措施。该裁决不直接涉及新冠疫苗，但被认为增强了"在当下新冠疫情中实行义务接种疫苗的可能性"。

以色列已开始为5到11岁儿童接种疫苗

疫苗接种率低被认为是造成新德国第四波新冠疫情严重的原因之一。据罗伯特-科赫研究所（RKI）的数据，截至11月23日，德国共有68%的人口已经完全接种了新冠疫苗，70.6%的人至少接种过一次。德国12岁以上人群中，76.5%完全接种了新冠疫苗，79.4%至少接种过一次。

目前，德国常设疫苗接种委员会尚未建议对5到11岁的儿童施打新冠疫苗。德国已开始为完全接种过新冠疫苗的人群打加强针，提高保护力，但这被认为不足以阻挡疫情在未接种人群中的传播。专家们认为，如果不能达到很高的接种率，第四波疫情过去后明年还会出现第五波、第六波。

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