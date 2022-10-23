德国访团会见蔡英文 反对中国武力恫吓台湾

(德国之声中文网)德国联邦议院"人权委员会"跨党派6人访问团周一（10月24日）拜会台湾总统蔡英文。

蔡英文对德国在国际上对台湾的支持表达感谢，包括在担任G7轮值主席国时，透过G7外长联合声明表达维持台海和平的重要性，以及支持台湾以观察员身份参与世界卫生大会（WHA）。她表示：“台湾和德国是共享民主自由价值的重要伙伴，对于人权理念都有坚定的支持。”

她在致辞时也提到，台德在许多领域都有深厚合作关系，去年双边贸易总额突破200亿美元创下历史新高，过去6年台湾和德国陆续签署多项协议，在科技、能源转型、金融监理、转型正义等不同领域都有合作。

德國人權委員會訪團開始拜會行程

率领代表团的自民党议员海特（Peter Heidt）在总统府致辞时表示：“我们了解台湾面对邻居中国时的艰难处境。我们注意到中国国家主席习近平在二十大上对台湾的威胁。我们观察到佩洛西的访问后激起的反应。我们看到中国对香港所带来的影响。”

习近平在二十大期间重申中国的立场称，“台湾问题要由中国人决定"，并表示不放弃武统台湾；中共党章也加进“坚决反对和遏制‘台独’”的内容。

海特指出，台湾站在制度性竞争的最前线，而且面对的不止是口头上的威吓，还有军事上的威慑。“我想重申，站在德国的角度，台海现状只能在和平而且双边取得共识的前提下被改变。”

海特还提到，台湾仍判处和执行死刑，认为死刑是极端不人道的惩罚，对于对于法官、犯人及行刑者皆是如此。

他最后再次强调德国与台湾的友谊，希望未来继续深化贸易关系，在科学领域更密切合作，“最重要的是在政治层面保持密切联系”。

"期待激动人心的讨论"

德国联邦议院"人权委员会"代表团周日抵达台湾，进行为期四日的访问。

德国议员海特此前对德新社表示，此次访问是德国执政联盟“支持民主国家"承诺的一环。海特指出：“中国的威胁姿态不应妨碍我们访问和支持与我们有共同民主和自由价值观的台湾。”

海特出发前在推特上发文表示，期待在台湾展开激动人心的讨论。

社民党议员图尔克娜宝（Derya Türk-Nachbaur）则在推特写道：“其他地方也有稳定的民主。我要去看看，然后回来告诉你们。”

根据联邦议院官方网站上的新闻稿，代表团将受到台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮、数码发展部部长唐凤、司法部长蔡清祥和行政院政务委员罗秉成接待，并于10月25日于德国在台协会举行新闻会。此外，代表团预定行程还包括与台湾国防安全研究院、国家人权委员会、负责人权事务的议员以及非政府组织代表会谈。“会谈重点包含台湾目前的安全政策和经济状况、移民及少数族群境况、死刑和性别平等。”

本月初，德国联邦议院友台小组也曾前往台湾访问。

台湾总统府发言人张敦涵周日表示，在短短一个月内，再度有德国国会官方所派遣的访团访台，创下台德交流的重要记录，也充分展现台德交流日益友好密切。

张敦涵表示，台德不仅在半导体科技、风电能源、电动车部件等供应链领域密切合作，近年在转型正义、金融监理和航空服务等方面也有进一步交流合作。

“台湾与德国是共享民主、自由、人权等普世价值的重要伙伴。期盼在全球变局中，台德透过更密切的互动交流，携手强化全球民主供应链，并共同强化全球民主韧性。”

周日，代表团与非政府组织代表会面，讨论死刑、民主、人权、香港局势等议题。绿党籍议员米谢托韦克（Boris Mijatovic）也在推特上分享了参观国家人权博物馆的照片。

台湾废除死刑推动联盟执行长林欣怡表示，代表团议员在周日的活动中瞭解到台湾废除死刑的进程，以及香港失去自由的情况。

德国"人权委员会"代表团原本计划在出访亚洲期间访问香港，但由于香港特区政府的原因放弃访港计划。代表团将于周三结束访台行程前往日本。

(德新社等）

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