 德国记者或被迫撤离土耳其 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2019

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时政风云

德国记者或被迫撤离土耳其

在土耳其等待新的新闻报道证件的外国记者中, 有很多老面孔。有些记者已经在那里工作了几十年。对于德国电视二台记者续延记者证被拒一事，联邦外交部已插手向土耳其方面施加压力。

ZDF-Landeszentrale Bayern neu (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

德国电视二台是德国公法媒体机构（资料图片）

（德国之声中文网）据位于美因兹的德国电视二台公布的消息，土耳其拒绝继续为其驻伊斯坦布尔记者站的记者布拉瑟（Jörg Brase）发放新闻报道证，但是没有透露原因。德国电视二台副总编绍斯滕（Bettina Schausten）女士就此发表声明说："土耳其以此剥夺了ZDF进行报道的机会。" 绍斯滕副总编还表示，几十年来ZDF一直有记者常驻伊斯坦布尔，目前的这个决定令人"完全不能理解。"

绍斯滕宣布将对土耳其的做法提出异议。她说，电视台方面正在与柏林外交部就此协商。联邦外交部表示,外交国务秘书米夏埃里斯（Andreas Michaelis）已经与土耳其驻柏林大使通过电话。联邦外交部发言人阿德巴尔（Maria Adebahr）说，米夏埃里斯在电话中"对土耳其当局的决定表示了强烈抗议"，并要求撤回该决定。

22年后不受欢迎

旧的外国记者新闻报道证于去年年底到期之后，共有大约80名驻土耳其外国记者在等待新的证件，其中包括许多德国人。有些德国记者已经在这个国家工作了几十年,例如柏林《每日镜报》的记者塞伯特（Thomas Seibert）就已经在土耳其连续工作了22年。他也表示将对土耳其当局的决定提出抗议。

联邦政府发言人斯特芬·塞伯特（Steffen Seibert）强调了言论自由和新闻自由的重要性。他强调, 在德国, 批评性报道"在任何时候都不是拒绝给记者发放新闻报道证件的理由"。

观看视频 01:55

埃尔多安严打扩展至媒体

周四（2月28日），记者无国界组织发表声明说, 土耳其必须立即确保其他国家的记者能够在那里自由的工作。记者无国界组织首席执行官米尔 (Christian Mihr) 表示, 拒绝给记者发放新闻报道证是试图"限制外国记者进行独立报道的无耻行径"。对在土耳其的外国记者来说，获得新闻报道证等于是获得工作许可，而且也是获得居留许可的先决条件。

被迫离开该国

土耳其媒体长期以来一直面临压力, 而且外国记者的工作条件也越来越困难。例如, 《明星》周刊的记者盖格（Raphael Geiger）2017年便离开了土耳其, 原因是他续延新闻报道证的申请即没有被拒绝, 也没有被批准。在他之前的2016年，《明镜》周刊的记者卡齐姆（Hasnain Kazim）也因同样的方式被迫离开土耳其。

李京慧/任琛 (法新社、每日镜报)

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