 德国议院人权委员会: 中国政府在新疆犯下了反人类罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国议院人权委员会: 中国政府在新疆犯下了反人类罪

联邦议院人权委员会发表的一份声明，指责中国政府在新疆犯下反人类罪行，并呼吁联合国成立独立的调查委员会前往新疆实地调查。

China Xinjiang | mutmaßliches Internierungslager für Uiguren

新疆一座戒备森严的所谓“职业培训中心”

（德国之声中文网）这份由基民盟、基社盟、社民党、自民党以及绿党议员共同签署的声明指出，中国共产党将以维吾尔穆斯林为主的上百万突厥裔少数民族关押在专门为此目的而设立的再教育营中。媒体报道和研究报告显示，被关押者遭到了酷刑虐待、性暴力以及心理恐吓。中国当局希望借助洗脑手段，剥夺维吾尔人的文化特征。

“基于德国的历史责任感，德国联邦议院人权及人道援助委员会更应遵守国际法，因此在评估这一严重人权侵犯行为时，我们主张参照国际刑法的相关法律定义。

正是因为这一践踏人权行径的严重性，中国共产党及其国家领导层正在通过有针对性的宣传以及散布虚假信息，试图将其描绘成所谓反恐斗争的需要，并对残暴的人权践踏行为予以全盘否认。中国政府拒绝就此问题开展任何建设性的对话。即使德国议院就普世人权展开的对话，中国大使也拒绝参与。”

声明指出，只有就新疆人权问题展开开诚布公地、国际化的讨论，中国的宣传攻势才能不攻自破，新疆的受害者才能得到真正的救助。

今年5月17日，联邦议院人权及人道救助委员会举行了公开的听证会，邀请国际法专家及中国问题专家
就新疆人权状况发表看法。人权委员会在其声明中称：“结合专家们发表的看法，人权委员会得出的结论是：新疆针对宗教少数族裔的残酷人权迫害，必须被定义为反人类罪行。”

Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

联邦议院人权委员会：流亡海外的维吾尔人也经常受到中国当局的恐吓和打压。

联邦议院人权委员会指出，鉴于相关指控的严重性，联合国有必要成立独立的调查委员会，对新疆的人权状况展开全面的调查和澄清。声明最后指出：

“对于认同国际法原则的德国来说，德国国内也有能力在保全证据和为人权罪行受害者伸张正义方面做出积极贡献。新疆人权践踏行为的见证者即使目前已流亡境外，仍会受到中国共产党的恐吓。中国政府正在采取有系统的行动，以诋毁人权罪行受害者和见证者的可信度。”

人权委员会还建议德国联邦检察院就新疆严重的践踏人权行为启动“结构性调查”（Strukturermittlungsverfahren），对相关受害者和证人展开问询。因为民主国家肩负着“在全球范围内捍卫人权的责任。”

联邦议院人权及人道援助委员会的这份声明，得到基民盟、基社盟、社民党、自民党以及绿党议员的支持，左翼党投了反对票，德国选项党则没有参加表决。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

新疆人权：德国国际法专家质疑种族灭绝

位于英国的一家民间“维吾尔特别法庭”将要举行听证，中方反应强烈。德国议会人权委员会不久前也对新疆侵犯人权事务举行了公开听证。  

联合国官員盼今年入疆调查 中：应是友好访问

路透社报道称，联合国人权事务高级专员巴切莱特首次公开表示今年能够就访问包括新疆在内的中国多个地区与中方协调达成一致。北京会答应吗?  

大赦国际：中国对新疆少数民族实施系统性暴力

大赦国际最新公布的报告指责中国在新疆采取系统性的暴力方式对待穆斯林少数民族维吾尔人。报告称，过去一些年，成千上万的维吾尔人和其他穆斯林少数族裔被投进再教育营并遭到酷刑。  

新疆能源产业被锁定 美列五家中企黑名单

美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。这会不会影响到拜登与中国在气候目标上的合作?  

相关内容

Genf UN Menschenrechtsrat Sitzung

中加联合国人权理事会交锋 互批种族问题 23.06.2021

加拿大22日代表44国在联合国人权理事会对中国人权纪录表达严重关切，而中国则带领其他国家对加拿大侵犯原住民的政策提出问责。

Schweiz l UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet

联合国官員盼今年入疆调查 中：应是友好访问 22.06.2021

路透社报道称，联合国人权事务高级专员巴切莱特首次公开表示今年能够就访问包括新疆在内的中国多个地区与中方协调达成一致。北京会答应吗?

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

德语媒体：面对西方压力习近平为何不为之所动？ 23.06.2021

拜登出任美国总统，采取了同前任特朗普不一样的对华战术。他没有四处出击，而是尝试与西方盟友建立对华统一战线。不过，为什么至今没有迹象显示出习近平会屈从于西方的压力？问题需要在西方自身上寻找。德国《商报》提醒德国保持独立性，不然也会重蹈巴基斯坦的覆辙，面对中国国内严重侵犯人权的现象，只能噤若寒蝉。

广告

时事评论

Hongkong | Letzte Ausgabe von Apple Daily

长平观察：香港人能用眼瞎换来自由吗？

香港旗帜鲜明的异议媒体《苹果日报》被迫停刊。时评人长平回顾了自己为该报撰稿的经历，认为没有《苹果日报》的香港，黑暗将会更加漫长。  