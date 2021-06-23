德国议院人权委员会: 中国政府在新疆犯下了反人类罪

（德国之声中文网）这份由基民盟、基社盟、社民党、自民党以及绿党议员共同签署的声明指出，中国共产党将以维吾尔穆斯林为主的上百万突厥裔少数民族关押在专门为此目的而设立的再教育营中。媒体报道和研究报告显示，被关押者遭到了酷刑虐待、性暴力以及心理恐吓。中国当局希望借助洗脑手段，剥夺维吾尔人的文化特征。

“基于德国的历史责任感，德国联邦议院人权及人道援助委员会更应遵守国际法，因此在评估这一严重人权侵犯行为时，我们主张参照国际刑法的相关法律定义。

正是因为这一践踏人权行径的严重性，中国共产党及其国家领导层正在通过有针对性的宣传以及散布虚假信息，试图将其描绘成所谓反恐斗争的需要，并对残暴的人权践踏行为予以全盘否认。中国政府拒绝就此问题开展任何建设性的对话。即使德国议院就普世人权展开的对话，中国大使也拒绝参与。”

声明指出，只有就新疆人权问题展开开诚布公地、国际化的讨论，中国的宣传攻势才能不攻自破，新疆的受害者才能得到真正的救助。

今年5月17日，联邦议院人权及人道救助委员会举行了公开的听证会，邀请国际法专家及中国问题专家

就新疆人权状况发表看法。人权委员会在其声明中称：“结合专家们发表的看法，人权委员会得出的结论是：新疆针对宗教少数族裔的残酷人权迫害，必须被定义为反人类罪行。”

联邦议院人权委员会指出，鉴于相关指控的严重性，联合国有必要成立独立的调查委员会，对新疆的人权状况展开全面的调查和澄清。声明最后指出：

“对于认同国际法原则的德国来说，德国国内也有能力在保全证据和为人权罪行受害者伸张正义方面做出积极贡献。新疆人权践踏行为的见证者即使目前已流亡境外，仍会受到中国共产党的恐吓。中国政府正在采取有系统的行动，以诋毁人权罪行受害者和见证者的可信度。”

人权委员会还建议德国联邦检察院就新疆严重的践踏人权行为启动“结构性调查”（Strukturermittlungsverfahren），对相关受害者和证人展开问询。因为民主国家肩负着“在全球范围内捍卫人权的责任。”

联邦议院人权及人道援助委员会的这份声明，得到基民盟、基社盟、社民党、自民党以及绿党议员的支持，左翼党投了反对票，德国选项党则没有参加表决。



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