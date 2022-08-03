德国议员代表团计划访台: 不会被北京吓住

（德国之声中文网）德国联邦议院人权委员会一个代表团计划今年10月底访问台湾。据德新社援引该委员会多名议员报道，有关申请最迟9月初向议会主席团提交。据称这一访问已计划多时，与近期美国众议院议长佩洛西访台无关。

代表团将由最多8名议员组成，囊括联邦议院所有6个党派。联邦议院人权委员会2020年曾有访台计划，但因新冠疫情爆发而未能成行。

计划参团访台的基民盟议员布兰特（Michael Brand）表示，可能来自中国的抗议不会成为改变计划的理由，"中国领导人必须意识到，他们在国际舞台上不能只扮演喷火怒龙的角色。"

"亚洲的民主国家不多了。因此我们必须支持这些国家，不能接受中国强加的规则"，自民党议员海特（Peter Heidt）说。联合执政的自民党最高层也对访台计划表示欢迎。该党联邦议院党团副主席拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）周一（8月8日）表示，人权委员会派团访台时"有意义和明智的"。

代表团成员、绿党议员米亚托维奇（Boris Mijatović）强调了台湾作为德国贸易伙伴的意义，尤其是在半导体技术领域，指出因此这样一次议会代表团访问是完全正常的。

议长"无出访计划"

不过联邦议院已明确表示，议长巴斯（Bärbel Bas，社民党）没有出访计划。德国政界7 个"涉及国家主权的职务" （包括联邦总统、联邦议院及参议院、联邦政府、联邦宪法法院以及外交部和国防部领导人）之间有一项协议，承诺不会同台湾的对等官员有个人接触。

德国外交部一位发言人指出，德国和台湾之间没有政府最高层代表的接触，这也包括联邦议院主席。不过柏林政府内对联邦议员访问台湾没有反对意见。

德国联邦议院代表并非第一次访问台湾。2019年，德台议员友好小组就曾到访台湾。该小组今年10月还计划再次访台，并已得到议会主席团批准。"在近期事件的背景下，此行自然获得了更大意义"，友好小组负责人、基民盟议员维尔施（Klaus-Peter Willsch）说。

台湾驻德国代表谢志伟上周对柏林《每日镜报》表示，欢迎德国联邦议院代表团是议长巴斯的带领下访问台湾，"出访台湾的心理障碍必须消失"。

台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

自民党政治家拉姆斯多夫认为，德国议员"必须能够正式访问台湾"。他说："因为我们希望扩展同台湾的关系，在任何不涉及国家名义的可能情况下推动台湾参与国际组织。"

德国议员计划中亚洲之行的目的地还将包括日本和香港。不过入境香港还须向中国当局提出申请。

（德新社、路透社）

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