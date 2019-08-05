德国议员中国行受阻后续 北京指责“炒作”

(德国之声中文网) 中国外交部发言人华春莹周一(8月5日)在新闻发布会上表示，德国联邦议会绿党籍议员鲍泽(Margarete Bause)" 明明是人权委员会成员，却试图偷偷混入德国联邦议院数字议程委员会代表团访华，而且事先根本没有同中方沟通。作为主权国家和东道主，中方有权拒绝不速之客。对于一贯为反华势力充当政治说客、损害中方利益的人，中方当然不会欢迎。 "

根据德国之声了解到的情况，德国联邦议会数字化议程委员会原定计划于8月23日至9月1日访问北京和上海，行程安排中包括代表团参观初创公司以及智能科技园区。但是委员会副主席雅内泽克(Dieter Janecek)因故无法成行，因此询问绿党同僚鲍泽是否能够顶替。后者表示愿意。

中国驻德国大使馆8月5日的一份声明也显示，中德双方今年4月已经就议会数字化议程委员会代表团人员等事宜达成一致，"但德方却在访问临近时单方面调整代表团组成。据我们所知，这位议员并非德联邦议院数字议程委员会成员，却试图随相关代表团访华，我们不知道她这样做的目的是什么？"使馆方面还指责鲍泽"炒作访华被拒一事"。

绿党籍议员鲍泽并非议会数字化议程委员会的成员，而是担任人权委员会副主席职务。据德国之声了解，德国议会代表团出国访问时，委员会成员因故无法成行而让同僚临时顶替的情况时有发生。鲍泽在接受德国之声采访时透露，中国方面明确对她表示，只要她在名单上，整个数字化议程代表团就不能前往中国。鲍泽猜测，这与她长年关注中国人权、尤其是新疆维吾尔人的状况有关。

人权委员会长年被拒

除了数字化议程委员会，德国联邦议会人权委员会9月访华的计划也同样受阻。据悉，该委员会3年来一直在争取访华，但一直没有得到中方的允许。中国驻德国大使馆在声明中表示，"我们注意到，联邦议院人权委员会曾就访华事通过决议。我们认为这种单方面做法缺乏对主人起码的尊重，也不符合外交惯例。虽然如此，中国驻德大使馆仍主动与人权委员会联系，要求澄清其访华诉求，但人权委员会却拒绝会面。"中国外交部发言人华春莹则在8月5日的新闻发布会上说，"前两年中方倒是邀请过人权委员会代表团访华，该团自己决定取消访华，原因建议去问德方。"

2016年春天，德国议会人权委员会确实一度与中方谈妥访华事宜，然而就在启程前几星期，中国驻德使馆试图向人权委员会施压，要求时任委员会主席布兰德(Michael Brand)"不要就西藏问题发表意见"，后来还提出"人权委员会可以访华，但是布兰德不能"之条件。最终，人权委员会没能成行。

布兰德目前不再担任主席职务，但依然是议会人权委员会的成员。他在周二(8月6日)接受《明镜周刊》采访时批评说，如果德国政府、联邦议会"对中国磕头而不是挺直腰板，就会鼓励中共威权者继续实施胁迫行为。"他呼吁德国政府在中国人权问题上改变策略，回到以往的"直话直说"模式。布兰德还抨击德中人权对话，认为该机制尽管能指出一些问题，但是北京方面根本不用担心任何后果。他还指责奔驰、西门子等德国商界大佬"一直在给中国人擦鞋"。

德外交部：感到遗憾

德国外交部8月5日对外界表示，目前仍就议员代表团访华受阻一事与中国大使馆保持沟通。德外交部对中方不允许代表团访华"感到遗憾"。发言人还说，尤其在困难的议题上，议会代表团的访问更显重要性。德国联邦议院也已就中国政府拒绝为议会代表团发放签证一事向中国驻德使馆表达了抗议。

根据德国《公务护照签发管理条例》，联邦议会议员公务出行持外交护照。根据《中国与欧盟签署互免持外交护照人员签证协定》，持欧盟成员国外交护照者享有免签证入境中国之待遇。但是，《协定》也规定，中欧双方都有权根据本国法律拒绝对方外交护照持有者入境。中国《外国人入境出境管理法实施细则》就明确指出，被认为入境后可能进行危害我国国家安全和利益的其他活动的外国人不准入境。