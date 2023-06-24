德国议会通过劳工移民改革法案

（德国之声中文网）德国联邦议院周五（6月23日）终于通过了一项新的移民法改革草案，旨在鼓励更多欧盟以外的人来德国工作。

中左翼的社民党（SPD）内政部长费泽尔（Nancy Faeser）周五上午在议会介绍政府计划时表示，"这项法律草案将会确保德国的繁荣"。不过她补充说，只有在执行过程中拆除官僚障碍，该方案才会发挥作用。她说："如果必须填写 17 份不同的申请表才能让新的护理人员进入德国，这是不可接受的。"

最大的反对党——保守派的基民盟（CDU）和基社盟（CSU）联盟对政府的一些想法表示欢迎，尽管他们批评了降低外国工人资格门槛的计划。来自基社盟的林霍尔茨 （Andrea Lindholz）表示，降低必要的德语水平的计划只会吸引到低技能工人。

林霍尔茨也认为，新法律无助于解决她所说的主要问题：官僚主义瓶颈，例如外国领事馆的处理程序过长。

极右翼民粹主义的德国选项党（AfD） 议员克莱因瓦赫特（Norbert Kleinwächter）对该法律草案提出了激烈的反驳，认为政府的计划将把德国变成一个"垃圾国家"。 "这份100 页的法律草案的内容可以用一句话来概括，"他说，"那就是：每个人都能进去，但没有人能被赶走。"

绿党议员卡多尔（Lamya Kaddor）驳斥了德国选项党的批评，称会说德语并不是在德国工作最重要的先决条件。她讽刺地询问众议院的右翼人士："当必须在工作中说德语时，你的融入效果最好——你注意到了吗？" 。她说： "对这个国家来说，终于、终于有了一个真正的好消息。在与美国或加拿大等其他成功移民国家的竞争中，我们取得了一些关键的进步。"

代表德国政府三党联盟中新自由主义部分的自民党（FDP）强调了他们相信新法律将带来的经济利益。 "荒谬的是，如今在德国，进入难民庇护系统比进入就业市场更容易。"自民党议员库勒（Konstantin Kuhle）说， "我们正在通过这项法律扭转这一局面。"

新推出的"机会卡"

该法律的一项重大创新是推出"机会卡"及其相关积分制度，允许尚未找到工作的外国人来德一年寻找工作机会，获得该卡的先决条件是拥有职业资格或大学学位。

这些卡将颁发给那些满足一定条件的人，他们将由此获得积分：可能是德语/英语语言能力、与德国的现有联系以及在德工作者的潜在伴侣或者配偶。机会卡还允许在寻找合格工作以及试用期间从事每周最多 20 小时的临时工作。

难民和游客的工作机会

那些正在等待庇护批准并在2023年3月29日之前提交申请的人，若拥有适当的资格和工作机会，也将被允许加入劳动力市场，这同时也让他们能够接受职业培训。

对于持有旅游签证的人来说，也有类似的改变：在达到就业要求之前，他们不需要先离开德国。

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关于学位认可的变化

长期以来，移民的一个主要障碍是要求拥有德国认可的学位。但在将来，如果技术移民能够证明自己拥有至少两年的专业经验以及原籍国官方认可的学位，那么他们的学位将不再需要在德国得到认可。已经获得工作机会的人可以在其学位取得认可的过程中来到德国并开始工作。

入籍法也将改革

在议会辩论中，社民党的议员罗斯曼（Martin Rosemann）展望未来："世界各地的高素质年轻人并没有踊跃前来德国工作。"他说， "我们必须吸引他们，必须给他们前景，这就是为什么我们也将改革入籍法。"

技术移民法是肖尔茨政府为非德国人留居德国放宽条件的举措的一部分，而目前正在起草的新入籍法也将使非欧盟国家的人更容易获得双重国籍——这一点相當受到德国规模庞大的土耳其社群的欢迎。

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