德国议会访台代表团：中国的威胁“不可接受”

德国联邦议院友台小组六人访台团周一在台湾总统府与台湾总统蔡英文举行会见。德国友台小组主席韦尔斯致辞时表示，不能通过军事强力强迫台湾参与其不自愿的合作，德国联邦议院会持“明确的拒绝态度”。台湾学者认为，此次德国议会代表团访台象征意义大于实质作用。
（德国之声中文网）到访台湾的德国联邦议院友台小组周一（10月3日）在台湾总统府受到台湾总统蔡英文的接见。蔡英文在致辞时表示，这是全球疫情爆发以来，首次有德国国会访团来台，而且由跨党派的国会议员组成，她对此表达诚挚的感谢。蔡英文说：“今天是10月3日，德国国庆日。我代表台湾人民祝贺德国，也祝福台湾和德国友谊长存。”
蔡英文说，今年8月，中国透过长时间的军演，企图干扰既有的区域秩序，德国是今年度的G7轮值主席国，也在第一时间透过G7外长的联合声明，再次强烈表达维持台海和平的重要性。对于德国对台湾的坚定支持，她要代表所有台湾人民表达最深的感谢。
德国友台小组主席克劳斯-彼得·韦尔斯（Klaus-Peter Willsch，也译魏尔胥）在致辞时说，他首先要感谢蔡总统祝贺德国的国庆日，“我们的祖国统一的那一天是我政治生涯中最美好的一天”。
韦尔斯说：“台湾人应该很骄傲台湾的民主发展，民主能够发挥作用，特别是台湾的民主发展，在亚洲具有非常重要的意义，民主自由、还有人民的生活，展现在台湾经济的成功，世界也是有目共睹。”
韦尔斯将台海局势同俄罗斯入侵乌克兰进行比较。他指出，德国联邦议院也在不同文件跟不同的讨论中反复明确表示，“如果它们遭到邻国威胁，我们认为这绝不可以接受”。他说，不能通过军事强力强迫台湾参与其不自愿的合作，德国联邦议院会持“明确的拒绝态度”。
韦尔斯还说：“我们知道，我们这周在这里，并不会让所有人都高兴。”德国联邦议院友台小组6人团动身前往台湾前，北京方面对这一行程提出严正抗议。“但是我们对此并不关心。”韦尔斯说。他说，联邦议院自行决定与友好国家议会的关系。与台湾的合作就是其中一个重要组成部分。
韦尔斯还指出，台湾不仅是德国在亚洲重要的贸易伙伴，如果没有台湾的半导体，全球的工业可能会有很大的问题。
台湾立法院台德友好协会会长、民进党立委张宏陆在接受德国之声采访时说：“德台共享民主价值，德国政府与国会这次在印太发展报告中首度提及台湾，并明文反对以非和平方式改变台海现状。德国也明确支持台湾加入世界卫生大会，所以大家一起努力跟共享民主价值，我认为这是德国代表团来访台的重要性。”
台北大学公共行政暨政策学系罗至美教授在接受德国之声采访时说：“德国在亚太地区的战略利益跟美国不同。德国不是一个太平洋国家，然后德国过去在亚太地区过去也只追求德商利益最大化，所以德国参访团来，不一定是要解释成与中国交恶，但我希望他们能单边与台湾加强更深层的商务关系。”
台湾东海大学政治系教授沈有忠也表示：“这次德国议会代表团访台象征意义还是大于实质，主要原因是这是6个党团派代表来，不是完全由执政党的议员出席。来台出访的目的主要也是表达对台湾，还有自由、民主跟人权的支持，并没有确定或直指说要谈什么实质合作。从象征意义上来说，表达一个德国对远在东方自由国家的支持，是比较重要的意涵。”
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