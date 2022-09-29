德国议会访台代表团：中国的威胁“不可接受”

（德国之声中文网）到访台湾的德国联邦议院友台小组周一（10月3日）在台湾总统府受到台湾总统蔡英文的接见。蔡英文在致辞时表示，这是全球疫情爆发以来，首次有德国国会访团来台，而且由跨党派的国会议员组成，她对此表达诚挚的感谢。蔡英文说：“今天是10月3日，德国国庆日。我代表台湾人民祝贺德国，也祝福台湾和德国友谊长存。”

蔡英文说，今年8月，中国透过长时间的军演，企图干扰既有的区域秩序，德国是今年度的G7轮值主席国，也在第一时间透过G7外长的联合声明，再次强烈表达维持台海和平的重要性。对于德国对台湾的坚定支持，她要代表所有台湾人民表达最深的感谢。

德国友台小组主席克劳斯-彼得·韦尔斯（Klaus-Peter Willsch，也译魏尔胥）在致辞时说，他首先要感谢蔡总统祝贺德国的国庆日，“我们的祖国统一的那一天是我政治生涯中最美好的一天”。

韦尔斯说：“台湾人应该很骄傲台湾的民主发展，民主能够发挥作用，特别是台湾的民主发展，在亚洲具有非常重要的意义，民主自由、还有人民的生活，展现在台湾经济的成功，世界也是有目共睹。”

韦尔斯将台海局势同俄罗斯入侵乌克兰进行比较。他指出，德国联邦议院也在不同文件跟不同的讨论中反复明确表示，“如果它们遭到邻国威胁，我们认为这绝不可以接受”。他说，不能通过军事强力强迫台湾参与其不自愿的合作，德国联邦议院会持“明确的拒绝态度”。

韦尔斯还说：“我们知道，我们这周在这里，并不会让所有人都高兴。”德国联邦议院友台小组6人团动身前往台湾前，北京方面对这一行程提出严正抗议。“但是我们对此并不关心。”韦尔斯说。他说，联邦议院自行决定与友好国家议会的关系。与台湾的合作就是其中一个重要组成部分。

韦尔斯还指出，台湾不仅是德国在亚洲重要的贸易伙伴，如果没有台湾的半导体，全球的工业可能会有很大的问题。

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台湾立法院台德友好协会会长、民进党立委张宏陆在接受德国之声采访时说：“德台共享民主价值，德国政府与国会这次在印太发展报告中首度提及台湾，并明文反对以非和平方式改变台海现状。德国也明确支持台湾加入世界卫生大会，所以大家一起努力跟共享民主价值，我认为这是德国代表团来访台的重要性。”

台北大学公共行政暨政策学系罗至美教授在接受德国之声采访时说：“德国在亚太地区的战略利益跟美国不同。德国不是一个太平洋国家，然后德国过去在亚太地区过去也只追求德商利益最大化，所以德国参访团来，不一定是要解释成与中国交恶，但我希望他们能单边与台湾加强更深层的商务关系。”

台湾东海大学政治系教授沈有忠也表示：“这次德国议会代表团访台象征意义还是大于实质，主要原因是这是6个党团派代表来，不是完全由执政党的议员出席。来台出访的目的主要也是表达对台湾，还有自由、民主跟人权的支持，并没有确定或直指说要谈什么实质合作。从象征意义上来说，表达一个德国对远在东方自由国家的支持，是比较重要的意涵。”

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