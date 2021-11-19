 德国议会新鲜事：用地方语言辩论 | 文化经纬 | DW | 05.03.2023

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文化经纬

德国议会新鲜事：用地方语言辩论

本周四，德国联邦议院进行了一场特别的辩论，其与众不同之处在于，议员们发言用的是德国的少数民族和地方语言。

自民党议员 Gyde Jensen的母语是低地德语

自民党议员 Gyde Jensen的母语是低地德语

（德国之声中文网）3月2日下午，德国联邦议院进行的有关保护地方和少数民族语言的一场辩论，可谓"言行一致"。因为好多位议员都用自己的母语--少数民族或地方语言在讲台上发言。

会议日程中事先特别强调，希望发言者在这一小时的讨论中使用不同于标准德语的"母语"。

3月1日，是《欧洲地方和少数民族语言宪章》生效25周年的日子，德国也是该宪章的成员国。1999年以来，德国正式将丹麦语、弗里斯兰语（Friesisch）、索布语（Sorbisch，德国东北部斯拉夫少数民族语言）、罗姆语（Romanes，旧称吉卜赛语或茨冈语）四种少数民族语言以及德国北部地区使用的低地德语（Plattdeutsch或Niederdeutsch）列为受保护的地方语言，旨在促进其使用和传承。

在联邦议院的辩论中，有人用自己的母语或家乡话发言，并不是第一次。但明确表示希望发言者尽量"南腔北调"，还是一件新鲜事。

丹麦裔联邦议员赛德勒

丹麦裔联邦议员赛德勒

报名要用自己的语言发言的议员有好几位，分别来自社民党、绿党和自民党，南石勒苏益格选民联盟（SSW）的议员斯特芬·赛德勒（Stefan Seidler）则会在发言中使用丹麦语、弗里斯兰语和低地德语三种不同语言。SSW是代表德国最北部丹麦裔少数族群利益的党派，赛德勒则是该党唯一的联邦议员，因为根据一项特殊规定，联邦议院为该党保留一个席位。

赛德勒说："在这样一个时代，尤其重要的是要表明，德国是多元的，是由许多种不同的文化组成的。"

据估计，德国北部共有约250万居民使用低地德语。它并不是一般意义上的“方言”，而是被视为一种相对独立的语言，与现代标准德语的基础——高地德语（Hochdeutsch）相对。但在全球化的今天，它同其他少数族群使用的地方性语言一样，也受到现代生活方式的冲击。在公共生活中，地方语言被排挤出了很多领域。在相当一段时间里，甚至被视为社会进阶的阻碍。

北德城市Jever市中心用标准德语和低地德语书写的标牌

北德城市Jever市中心用标准德语和低地德语书写的标牌

上世纪90年代以来，地方语言和地域文化认同的传承保护逐渐受到越来越多的重视。在北部不少地方，儿童可以在学校和文化机构学习低地德语。丹麦裔和索布族作为德国较为"知名"的少数民族，则一向有较好的条件保护自己的文化和语言。

联邦议院这场不拘一格的讨论，也许会给人们一些意外启发和喜感。不过对于不熟悉北部方言的德国人来说，低地德语很难懂，少数民族语言就更不用说了。《南德意志报》在讨论前一天不无揶揄地写道，"议会里的现场速记员们一定会很高兴"。

 

（综合报道）

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