德国议会代表团、教育部长将接连访台

（德国之声中文网）德国联邦议会国防委员会主席史特拉克-齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）向法新社表示，德国联合政府的成员之一的自民党（FDP）计划率领10人代表团前往台湾进行访问，以表示对台湾的「声援」。台湾中央社报导称，这是德国议会国防委员会主席首次访台，具有高度象征意义。

身为自民党人的史特拉克-齐默尔曼说，她将带领议员代表团前往台湾，预计从1月9日停留到1月12日。访台期间，代表团将会见台湾政府和反对派政党代表、人权组织、商界领袖和军方成员。她提到：「通过新年伊始的台湾之行，我们作为德国联邦议会的自民党人希望发出一个明确的信号：我们永远不会接受让强权法则再次成为国际政治的一部分，这也适用于印太地区。」

史特拉克-齐默尔呼吁，有了乌克兰战争的前车之鉴，人们不应忽视世界上其他对民主自由未来具有重大意义的地区。她警告：「中国国家元首习近平在二十大上再次明确表示，他对于通过军事手段解决这场冲突已经做好了准备。」

「普京之后便是习近平」

也将参与本次台湾之行的自民党副主席沃格尔（Johannes Vogel）则强调，在新的制度竞争中，专制者必须被认真对待。沃格尔在谈到俄罗斯对乌克兰的行动时告诉德新社记者：「因为普京之后便是习近平了。」沃格尔说，崇尚自由市场的民主国家需要有共同战略，这包括德国处理太平洋地区的安全政策问题。在经济政策方面，通过与美国、加拿大、澳大利亚或东盟国家进行更多的自由贸易，以降低自身对中国市场的依赖。

消息人士向法新社透露，自民党籍的德国教育部长斯塔克-瓦茨格（Bettina Stark-Watzinger）也将在春季拜访台湾，这会是26年来德国内阁成员首次对台湾的访问。去年11月中，施塔克-瓦青格已同到访的台湾行政院国家科学及技术委员会主任委员吴政忠会面。在台湾，国科委是与德国教育科研部相对应的政府内阁机构。

去年8月，北京在台湾周边发起了几十年来最大规模的军事演习，以抗议美国众议院议长佩洛西访台，两岸紧张局势骤然加剧。中国反对与其建交国家与台湾进行任何官方交流，并对西方政治家去年对该岛的一系列访问作出强烈反应，德国执政的自民党现在对台湾释出的外交善意可能会激怒北京。

（法新社、德新社、中央社）

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