德国议会人权委员会会见台湾驻德代表

（德国之声中文网）本周一（10月19日），德国联邦议会人权委员会会见了台湾驻柏林代表处代表谢志伟以及台湾主管数字信息产业的行政委员唐凤，另有2位台北的副部长通过视频也参与了会见。联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen)对德新社记者说，此次会晤取代了联邦议院人权委员会原计划9月底对台北的访问。由于新冠疫情的缘故，原计划的访问无法成行。

台湾驻德代表谢志伟

西方国家政府或议会成员与台湾的往来曾多次引发中国领导人的抗议。8月底，中国外交部长王毅曾对捷克国会议长米洛斯·维斯特奇尔（Milos Vystrcil）的台灣之行发出威胁说，维斯特奇尔将因他的 "目光短浅的行为和政治投机付出沉重代价 "。

9月份，中国驻德国大使吴恳在接受德新社一次采访时明确表示，中国也对德国议员与台湾的接触持批评态度。当被问及他对德国议员访问台北会做出有何反应时，吴肯回答说："我们拒绝(德国)与台湾有任何官方接触。" 这位中国驻德国大使强调，一个中国的原则是中国与包括德国在内的所有国家保持外交关系的政治基础。

在北京严重，台湾是中国一省，而不是一个独立的国家，并试图在国际上将其孤立。德国与台湾没有建立外交关系，但将台湾视为重要的"价值伙伴"，并与台湾保持着经济、文化和科学关系。

李京慧/达扬 （德新社）