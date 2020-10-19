德国议会人权委员会会见台湾驻德代表

德国联邦议会人权委员会周一与台湾驻德代表谢志伟会晤。如果没有新冠疫情，人权委员会本应在今年9月到访台湾。
（德国之声中文网）本周一（10月19日），德国联邦议会人权委员会会见了台湾驻柏林代表处代表谢志伟以及台湾主管数字信息产业的行政委员唐凤，另有2位台北的副部长通过视频也参与了会见。联邦议院人权委员会主席延森(Gyde Jensen)对德新社记者说，此次会晤取代了联邦议院人权委员会原计划9月底对台北的访问。由于新冠疫情的缘故，原计划的访问无法成行。
西方国家政府或议会成员与台湾的往来曾多次引发中国领导人的抗议。8月底，中国外交部长王毅曾对捷克国会议长米洛斯·维斯特奇尔（Milos Vystrcil）的台灣之行发出威胁说，维斯特奇尔将因他的 "目光短浅的行为和政治投机付出沉重代价 "。
9月份，中国驻德国大使吴恳在接受德新社一次采访时明确表示，中国也对德国议员与台湾的接触持批评态度。当被问及他对德国议员访问台北会做出有何反应时，吴肯回答说："我们拒绝(德国)与台湾有任何官方接触。" 这位中国驻德国大使强调，一个中国的原则是中国与包括德国在内的所有国家保持外交关系的政治基础。
在北京严重，台湾是中国一省，而不是一个独立的国家，并试图在国际上将其孤立。德国与台湾没有建立外交关系，但将台湾视为重要的"价值伙伴"，并与台湾保持着经济、文化和科学关系。
李京慧/达扬 （德新社）
本周，台湾企业东洋药品宣布取得了德国BioNTech公司正在研发的疫苗的台湾代理授权，该公司计划供应1500万台湾人接种该疫苗。但是批评人士指出，BioNTech的疫苗是在中国大陆进行的临床试验，有违卫福部长陈时中“不用中国疫苗”之方针。
德国联邦议会网站上的一则民众请愿书，近日引发台湾媒体关注。请愿者质疑德国政府为何只承认侵犯人权、破坏人权的北京政权，却至今不承认早已实现民主化的“另一个中国”——台湾。联署人数目前已突破了5万，这意味着联邦议会必须尽快做出回应。
台湾媒体近日热议，德国外交部网站上的台湾国旗是否因中国施压“被消失”？德国外交部对德国之声表示，基于“一中政策”，网站上线以来从未置放过台湾国旗，不存在“国旗突然消失”的情况。
台湾驻德代表谢志伟在接受德国之声电视台采访时表示，港版国安法可能会产生地区性连锁反应。他强调，香港过后，台湾就将是中国的下一个目标。他表示，仅仅是美国、日本、澳大利亚和欧盟对北京发出警告是不够的，国际社会必须采取“集体行动”。
德国之声专访在台湾的德国人，听听他们对于台湾各项防疫措施的看法。一向给人冷静又严谨形象的德国人如何对比台湾和母国在疫情大流行时的对策。台德两地又因为文化差异出现哪些防疫利弊?