德国讨论是否引入“清真寺税”

（德国之声中文网）德国大联合政府议员本周三（12月26日）表示，正在考虑是否向德国的穆斯林引入"清真寺税"。基民盟议会党团副主席弗莱（Thorsten Frei）向媒体表示，引入"清真寺税"将是让德国的伊斯兰教从对外国的依赖中解放出来的重要步骤。基民盟议员弗里泽尔（Michael Frieser）表示，他认为"清真寺税"可以提高透明度。

迄今为止，德国的清真寺一直依赖于境外资金，让人担心它们可能受到外国政府或组织的影响，宣传原教旨主义意识形态。作为土耳其政府伸长的臂膀，在德土耳其伊斯兰宗教事务联盟就引起德国国内越来越大的担心。土耳其方面甚至直接向该联盟派送伊玛姆。

据官方估计，德国生活着440万到470万穆斯林，其中包括其家庭在传统上信奉伊斯兰的人，实际的伊斯兰信徒远低于以上数字。

德国社民党议会党团内政发言人利施卡（Burkard Lischka）认为，让德国的穆斯林团体脱离外国资助的议题"值得讨论"。绿党议会党团主席格林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）也表示，为德国的穆斯林团体找到独立的资金来源非常明智，也该是时候了，这样就可以让其不再依赖具有政治目的的资金，摆脱土耳其或海湾国家极端宣教者的影响。

法律障碍

土耳其总统埃尔多安今年９月为科隆中央清真寺揭幕

德国内政部认为引入"清真寺税"是可能的，但仍然面临法律障碍。在有关问题上，其实已经有过一段时间讨论。

内政部负责德国伊斯兰大会事务的国务秘书克贝尔（Markus Kerber)向《世界报》表示，让德国清真寺不再依赖外国资助是想达到的目标，"清真寺税"也许是一个解决办法，但这应该是一个属于宗教团体自己的事务，引入该税收的前提是，清真寺必须满足宪法宗教条款中对公法人的规定。

在德国，新教和天主教具有公法人的地位，因此可以向其成员征收教会税。

施天课

科隆清真寺

柏林自由派清真寺创始人阿特斯（Seyran Ates）表示，她反对引入"清真寺税"，但支持穆斯林自愿缴纳会费。她说："将现在的伊斯兰团体定为公法人并引入类似于教会税的清真寺税并非一个好办法。"她指出，伊斯兰的五大支柱中有施天课(zakat)这一项，即凡有合法收入的穆斯林家庭，须抽取家庭年度纯收入的2.5%用于赈济穷人或需要救助的人。阿特斯认为，可以通过这样的模式来更好地解决资金问题，因为这本是穆斯林的义务。

包括奥地利、瑞典和意大利在内的多个欧洲国家都征收教会税，为天主教和新教教会提供资金。批评者认为，由政府来征收教会税会模糊教会与国家之间的界限。

乐然／凝炼（德新社、福音新闻社）