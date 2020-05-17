 德国计划补助中小企业 每月最高5万欧元 | 经济纵横 | DW | 26.05.2020

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经济纵横

德国计划补助中小企业 每月最高5万欧元

德国经济部周一（5月25日）公布了一项计划，扩大对于遭受疫情打击的中小公司的支持，提议每月援助最多可达50,000欧元，以帮助该国引以为傲的"中型企业（Mittelstand）"度过难关。

Industrie Produktion Symbolbild (Imago/Westend61)

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汉莎总裁施珀尔希望获得国家援助，但不想让政府干预企业管理。他到底想要什么？看看法航所接受的条件限制，或许能有所了解。 (05.05.2020)

在新冠疫情爆发的第一时间，德国政府以很快的速度推出了一系列保障企业生存和就业的措施。包括在各种危机中屡试不爽的“短时工作”制(Kurzarbeit)。同时，政府也推出了一系列财政政策，保护企业不至于在危机中破产倒闭。 (04.04.2020)

美国与欧盟周四陆续通过刺激经济的纾困方案，希望藉此来降低新冠疫情对产业造成的伤害。此外原本以为只是暂停资助世卫的美国再放话，如果世卫不彻底改革，美国可能永远不会再提供经费。 (24.04.2020)

（德国之声中文网）据法新社报道，目前经济部正在与财政部讨论这项提案。该提案旨在帮助企业支付6-12月期间的固定成本。德国企业作为欧洲最佳经济实体，因为新冠疫情面临数十年来最严重的衰退。

德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)的发言人说："一些公司已经时日无多。"

要获得这项援助，申请者必须证明，因为疫情影响，其收入在4月和5月同比下降至少60％。

申请成功之后，自由职业者和雇员少于249人的公司将获得每月最多50,000欧元的援助。

经济部的提案显示，在8月之前，该计划预计将让德国政府支付大约250亿欧元。实际支出总额取决于德国在今年下半年如何应对疫情。

德国已经启动了一项高达1.1万亿欧元的庞大救援计划，以帮助国民度过疫情引发的经济衰退，为此不惜放弃默克尔政府视为骄傲的平衡预算政策。

这项庞大的一揽子计划中，包括国家支持的贷款担保、现金注入以及让数百万工人减少工时以避免裁员的资助。

迄今为止，德国比许多邻国都更好地应对了新冠病毒的爆发。最近几周，德国逐渐放宽限制。

商店、工厂和餐馆都在小心翼翼地重新开放。但是由于社交疏离规则，仍然无法照旧营业，因此经济止损失还遥遥无期。

经济部长阿尔特迈尔的最新计划专门支持" Mittelstand"，也就是被视作德国经济顶梁柱的成千上万的中小企业。

其中许多企业生产高度专业化的产品，例如医疗设备或工厂设备中技术含量高的零部件，这是德国成为出口冠军的关键。

张平/ 乐然(法新社)

 

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