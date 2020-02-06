德国计划撤回尚滞留武汉侨民

德国外交部2月6日透露，目前仍有部分德国公民滞留在武汉地区。目前，德国正在与英国当局沟通，共同组织一架包机撤出两国侨民。
(德国之声中文网) 德国外交部表示，新的撤侨行动旨在运回所有滞留在武汉地区的德国公民及其家属。一名发言人表示，目前依然有一些德国人滞留在疫情最严重的武汉市，其中包括那些出于种种原因没能赶上2月1日撤侨专机的德国公民。
《明镜周刊》披露，目前滞留武汉地区的德国公民数量约有20名。报道称，那些不愿意继续留在武汉的德国人联系了柏林的外交部，后者于是启动了应急回应机制。这些德国公民有望在本周末与一批英国侨民搭乘同一包机回国。此后，他们预计会在柏林东郊的一所医院内接受14天的隔离观察。
《明镜周刊》报道说，德国已与英国的相关部门经展开磋商。
截至2月6日夜间，德国境内的新型冠状病毒肺炎病例累计已达13起，其中11起都与巴伐利亚州境内的汽车配件制造商伟巴斯特(Webasto)总部有关。该公司的一名中国员工1月中旬曾经来总部参加一项培训，1月23日返回上海后出现症状，并通报了德方。
2月6日的新增病例为一名38岁女子，此前，她的丈夫以及两名孩子也都被确诊。她另有一名尚在哺乳期的婴儿暂未被检出新型冠状病毒。现在，全家都被隔离观察，父亲病情稳定，其余人均无任何症状。
文山 / 凝炼(法新社、德新社)
在多国陆续于过去一周展开武汉撤侨行动后，美国、英国与巴西周二 (2月4日) 宣布新一波的撤侨行动。 与此同时，至少超过百名的巴基斯坦与尼日利亚国民，因该国政府的撤侨立场摇摆不定，导致他们依旧受困于武汉。 (05.02.2020)
在中国境内确诊感染新冠病毒的人数仍在继续攀升。在周六搭乘撤侨飞机从武汉返回的德国人当中，已有2人被确诊感染新冠病毒。不少机构周一即将迎来疫情阴影下的节后开工，中国央行将向金融市场注资，以抵御疫情给经济造成的负面影响。 (02.02.2020)
经过一番周折，德国政府和中国政府就从湖北武汉接回德国公民的事宜达成一致。外交部长马斯周五表示，负责撤侨的飞机周五出发，预计周六将搭载百余人返回德国。被接回的人员将隔离观察两周。 (01.02.2020)