 德国计划撤回尚滞留武汉侨民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2020

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时政风云

德国计划撤回尚滞留武汉侨民

德国外交部2月6日透露，目前仍有部分德国公民滞留在武汉地区。目前，德国正在与英国当局沟通，共同组织一架包机撤出两国侨民。

Deutschland Coronavirus Rückholungsflug (picture-alliance/dpa/O. Berg)

1月31日德国派出军用机赴武汉撤侨

(德国之声中文网) 德国外交部表示，新的撤侨行动旨在运回所有滞留在武汉地区的德国公民及其家属。一名发言人表示，目前依然有一些德国人滞留在疫情最严重的武汉市，其中包括那些出于种种原因没能赶上2月1日撤侨专机的德国公民。

《明镜周刊》披露，目前滞留武汉地区的德国公民数量约有20名。报道称，那些不愿意继续留在武汉的德国人联系了柏林的外交部，后者于是启动了应急回应机制。这些德国公民有望在本周末与一批英国侨民搭乘同一包机回国。此后，他们预计会在柏林东郊的一所医院内接受14天的隔离观察。

《明镜周刊》报道说，德国已与英国的相关部门经展开磋商。

Deutschland Coronavirus (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

从武汉返回的德国人先在一处军营接受隔离

截至2月6日夜间，德国境内的新型冠状病毒肺炎病例累计已达13起，其中11起都与巴伐利亚州境内的汽车配件制造商伟巴斯特(Webasto)总部有关。该公司的一名中国员工1月中旬曾经来总部参加一项培训，1月23日返回上海后出现症状，并通报了德方。

2月6日的新增病例为一名38岁女子，此前，她的丈夫以及两名孩子也都被确诊。她另有一名尚在哺乳期的婴儿暂未被检出新型冠状病毒。现在，全家都被隔离观察，父亲病情稳定，其余人均无任何症状。

 

文山 / 凝炼(法新社、德新社)

 

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多国计划撤侨之际 少数外国人仍困武汉

在多国陆续于过去一周展开武汉撤侨行动后，美国、英国与巴西周二 (2月4日) 宣布新一波的撤侨行动。 与此同时，至少超过百名的巴基斯坦与尼日利亚国民，因该国政府的撤侨立场摇摆不定，导致他们依旧受困于武汉。 (05.02.2020)  

新冠疫情扩散 返乡德国人中2例确诊

在中国境内确诊感染新冠病毒的人数仍在继续攀升。在周六搭乘撤侨飞机从武汉返回的德国人当中，已有2人被确诊感染新冠病毒。不少机构周一即将迎来疫情阴影下的节后开工，中国央行将向金融市场注资，以抵御疫情给经济造成的负面影响。 (02.02.2020)  

德国政府：已派出军机前往武汉撤侨

经过一番周折，德国政府和中国政府就从湖北武汉接回德国公民的事宜达成一致。外交部长马斯周五表示，负责撤侨的飞机周五出发，预计周六将搭载百余人返回德国。被接回的人员将隔离观察两周。 (01.02.2020)  

坐困愁城：身处疫区的外国人

随着美、日、新加坡等富裕国家开始从武汉撤侨，在武汉及周边地区生活或旅游的许多来自发展中国家的外国人越来越感到诅丧，甚至愤怒和恐慌。很多人企盼马上离开，不过也有少数人因担心自己国家的医疗设施不及中国而情愿留在当地。 (30.01.2020)  

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媒体看中国

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