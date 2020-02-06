德国计划撤回尚滞留武汉侨民

(德国之声中文网) 德国外交部表示，新的撤侨行动旨在运回所有滞留在武汉地区的德国公民及其家属。一名发言人表示，目前依然有一些德国人滞留在疫情最严重的武汉市，其中包括那些出于种种原因没能赶上2月1日撤侨专机的德国公民。

《明镜周刊》披露，目前滞留武汉地区的德国公民数量约有20名。报道称，那些不愿意继续留在武汉的德国人联系了柏林的外交部，后者于是启动了应急回应机制。这些德国公民有望在本周末与一批英国侨民搭乘同一包机回国。此后，他们预计会在柏林东郊的一所医院内接受14天的隔离观察。

《明镜周刊》报道说，德国已与英国的相关部门经展开磋商。

从武汉返回的德国人先在一处军营接受隔离

截至2月6日夜间，德国境内的新型冠状病毒肺炎病例累计已达13起，其中11起都与巴伐利亚州境内的汽车配件制造商伟巴斯特(Webasto)总部有关。该公司的一名中国员工1月中旬曾经来总部参加一项培训，1月23日返回上海后出现症状，并通报了德方。

2月6日的新增病例为一名38岁女子，此前，她的丈夫以及两名孩子也都被确诊。她另有一名尚在哺乳期的婴儿暂未被检出新型冠状病毒。现在，全家都被隔离观察，父亲病情稳定，其余人均无任何症状。

文山 / 凝炼(法新社、德新社)