德国计划大幅降低入籍门槛？

（德国之声中文网）德国内政部长南希·费泽（Nancy Faeser）计划大幅度降低外国人加入德国国籍的要求。据《图片报》援引内政部长同各联邦州电话会议的信息报道称，费泽希望将迄今为止入籍前在德国居留满八年的要求，降低至五年。而对于"融入社会表现突出者"，入籍前的居留时限更可以降至三年。除此之外，加入德国籍时必须放弃原有国籍的义务也将被取消。

在德国出生的移民儿童，只要父母一方已在德国"合法居留"满五年，即可获得德国国籍。 迄今为止，父母一方须在德国"合法居留"满八年，其在德国出生的子女方可申请德国国籍。

老年人入籍门槛更低

对于67岁以上的外籍人士，费泽计划取消让他们提供德语能力证明的要求，而只须拥有"口头交流"的能力。对67岁以上年龄组人士，今后也不须参加考试，以证明他们对德国的基本了解。迄今为止，外国人提出加入德国国籍的申请后，需要参加所谓的入籍考试，以证实自己对德国语言、社会、法律以及政治制度的基本了解。

不过，报道称，这一法律草案目前仍处于起草拟议的初级阶段，尚需经过联邦政府内部的协调和讨论。红黄绿联合政府在其联合执政协定中已经就改革国籍法达成共识。

来自基民盟基社盟的批评

联盟党议会党团代表团总干事弗莱（ Thorsten Frei）对上述国籍法改革计划提出批评。他对《图片报》表示："德国护照不应成为一文不值的垃圾。而联盟党议会党团代表团副主席基社盟政治家林德霍尔茨（ Andrea Lindholz）更是认为："这只会让在德外籍人士失去融入社会的动力。"

（图片报，德广联）

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