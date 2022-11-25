德国计划大幅降低入籍门槛？

（德国之声中文网）德国内政部长南希·费泽（Nancy Faeser）计划大幅度降低外国人加入德国国籍的要求。据《图片报》援引内政部长同各联邦州电话会议的信息报道称，费泽希望将迄今为止入籍前在德国居留满八年的要求，降低至五年。而对于"融入社会表现突出者"，入籍前的居留时限更可以降至三年。除此之外，加入德国籍时必须放弃原有国籍的义务也将被取消。
德国内政部长南希·费泽（Nancy Faeser）
在德国出生的移民儿童，只要父母一方已在德国"合法居留"满五年，即可获得德国国籍。 迄今为止，父母一方须在德国"合法居留"满八年，其在德国出生的子女方可申请德国国籍。
老年人入籍门槛更低
对于67岁以上的外籍人士，费泽计划取消让他们提供德语能力证明的要求，而只须拥有"口头交流"的能力。对67岁以上年龄组人士，今后也不须参加考试，以证明他们对德国的基本了解。迄今为止，外国人提出加入德国国籍的申请后，需要参加所谓的入籍考试，以证实自己对德国语言、社会、法律以及政治制度的基本了解。
不过，报道称，这一法律草案目前仍处于起草拟议的初级阶段，尚需经过联邦政府内部的协调和讨论。红黄绿联合政府在其联合执政协定中已经就改革国籍法达成共识。
来自基民盟基社盟的批评
联盟党议会党团代表团总干事弗莱（ Thorsten Frei）对上述国籍法改革计划提出批评。他对《图片报》表示："德国护照不应成为一文不值的垃圾。而联盟党议会党团代表团副主席基社盟政治家林德霍尔茨（ Andrea Lindholz）更是认为："这只会让在德外籍人士失去融入社会的动力。"
（图片报，德广联）
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带着德国护照说走就走
德国护照和“说走就走”的旅行
英国Henley & Partners顾问公司对世界各国家和地区的签证规定进行研究后发布了2016年亨氏签证受限指数。德国护照最“畅行无阻”，全球177个国家对德国护照免签。这也是德国护照连续3年名列这一排行榜首位。
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家里看看，外面转转
2016年亨氏签证受限指数排行榜排名第二的是瑞典护照。瑞典拥有大量秀美的自然风光。2014年夏天46%的瑞典人选择在本国度假。但是瑞典人也喜欢去其它国家旅游。全球有176个国家对瑞典护照免签。
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日本和新加坡
亚洲国家当中，新加坡和日本两国的护照得到免签的机会最多。173个国家允许新加坡或者日本护照的持有者免签证入境。排名第三至第九的国家大多为欧洲国家、美国以及澳大利亚和新西兰。
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中国人“占领”全世界
日本、韩国和美国纷纷放松了对中国人申请签证的限制。越来越多的高收入中国人乐于前往海外享受异国旅行带来的不一样的经历和体验。有媒体报道称，英国、澳大利亚等国家目前也在考虑对中国护照持有者放宽签证限制。目前对中国护照免签的国家数量为50个。
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打开边界
随着柏林墙的倒塌，东欧很多国家开始打开自己的边界。从那时候起，东欧国家的国民也开始享受到旅行的自由。2008年，捷克和匈牙利纷纷加入申根协定，成为申根区国家。在最新的亨氏签证受限指数排行榜上，捷克、匈牙利和冰岛并列排名第十。167个国家对这3个国家的护照免签。
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哥伦比亚和东帝汶
南美国家哥伦比亚从上一年的第75位提升至今年的第50位。东帝汶由于同欧盟之间达成相互免签的协定，所以东帝汶护照获得免签国的数量也进一步增加，在排行榜上的位置提升了33位，现在列居第57位。
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在欧洲获得难民身份
叙利亚护照持有者在免签的情况下只能前往32个国家。但是叙利亚人前往欧洲后，有可能获得难民身份。相比之下，阿富汗人和伊拉克人在欧洲获得难民身份的机会要小得多。
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国内政局不稳难获免签
全球范围内护照旅行自由度最差的国家是阿富汗，再加上叙利亚、索马里、巴基斯坦和伊拉克，这5个国家在2016年亨氏签证受限指数排行榜上排在垫底的位置。这些国家由于国内政局持续不稳，国民通过合法方式出国的可能性微乎其微。
作者: Sabrina Pabst