德国计划出台“绿卡”：门槛不高 一次看清

德国之声中文网）德国联邦劳动部长海尔(Hubertus Heil)在《周日图片报》上表示："我们计划引入一种基于透明积分系统的机会卡，以促国家所需专业劳工更易入境，因为，从境外求职德国常常是困难的。 ”

这位社民党籍部长说，未来，不论是学徒证书，还是学位证书，只要得到德方认可，便被视为满足了“机会卡”条件。他还称，"我们也将给予具有其它强项、劳动力市场急需的人来德国的机会。 ”

只要符合四个标准中的三个，便获机会卡

根据相关草案，德国将实施一种四标准积分系统：学位、至少3年专业经验、语言能力或曾居住德国、以及年龄不超过35岁。符合四个标准中的三个，便有资格拿到机会卡。相关细节尚在政府内部讨论协调。之前德国就有引入外籍高级人才的“蓝卡”项目，但标准定得过高，能够跨越这一门槛的人不多。

针对技术工人短缺问题，海尔部长明确表示，"我们需要更多移民。我们将依据实际所需，设定年度配额，签发机会卡，让当事人来德国找工作或接受培训。这段时间里，当事人必须能自食其力。"

（德新社，路透社）

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