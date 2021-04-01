 德国计划出台“绿卡”：门槛不高 一次看清 | 经济纵横 | DW | 05.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德国计划出台“绿卡”：门槛不高 一次看清

联邦劳动部长日前宣布制定 "现代移民法"，促进外国技术工人移民。根据该法，德国将推出一种绿卡，取名 "机会卡"。相关法律预定今秋出台。

德国急需外籍技术工人 

德国急需外籍技术工人 

DW.COM

大约五年前，德国开始引入欧盟蓝卡计划，以吸引外籍高科技人才填补德国就业市场的短缺。那么，五年来，收效如何呢？

在海外求职的非欧盟国家专业人才显然越来越看重德国。不过，其总数依然还低，原因在于门槛高。

德国之声中文网）德国联邦劳动部长海尔(Hubertus Heil)在《周日图片报》上表示："我们计划引入一种基于透明积分系统的机会卡，以促国家所需专业劳工更易入境，因为，从境外求职德国常常是困难的。 ” 

这位社民党籍部长说，未来，不论是学徒证书，还是学位证书，只要得到德方认可，便被视为满足了“机会卡”条件。他还称，"我们也将给予具有其它强项、劳动力市场急需的人来德国的机会。 ” 

只要符合四个标准中的三个，便获机会卡   

根据相关草案，德国将实施一种四标准积分系统：学位、至少3年专业经验、语言能力或曾居住德国、以及年龄不超过35岁。符合四个标准中的三个，便有资格拿到机会卡。相关细节尚在政府内部讨论协调。之前德国就有引入外籍高级人才的“蓝卡”项目，但标准定得过高，能够跨越这一门槛的人不多。  

到目前为止，近7.7万名非欧盟国家的高素质移民拥有可在德国工作的“蓝卡” 

到目前为止，近7.7万名非欧盟国家的高素质移民拥有可在德国工作的“蓝卡” 

针对技术工人短缺问题，海尔部长明确表示，"我们需要更多移民。我们将依据实际所需，设定年度配额，签发机会卡，让当事人来德国找工作或接受培训。这段时间里，当事人必须能自食其力。"    

（德新社，路透社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 
 

相关内容

USA, Vereinigte Staaten von Amerika, New York City:Lower East Side, China Town., Nordamerika | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

记者手记：在美华人如何看中国的外交政策 01.04.2021

今年3月，继中美在阿拉斯加互不相让短兵相接之后，因为新疆人权问题，美国和加拿大、欧盟、英国等联合起来，宣布对中国涉及侵犯新疆维吾尔族人权的中国官员做出制裁。同一时间，中国也对欧洲等西方国家做出了反向制裁。之后中国舆论开始抵制加入了BCI并且在供应链上抵制新疆棉花的外国企业。那么，在美国的华人如何看待中国这种更为激进的战狼式外交呢？

广告
泸定县部分道路因山体滑坡被阻断

四川发生6.8级地震 造成人员伤亡

中国四川省泸定县周一发生强度6.8级的地震，至少已造成7人死亡。两百多公里外的省会城市成都有明显震感。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  