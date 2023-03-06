德国警方逮捕一名策划炸弹袭击的嫌犯

本周二，德国警方在汉堡逮捕了一名涉嫌策划用自制炸药袭击平民的叙利亚人。此人的弟弟被控为策划袭击提供帮助，遭到短暂拘留。上周杜伊斯堡健身房持刀袭击事件的疑犯现已落网，警方在这名叙利亚男子手机上发现了伊斯兰主义背景的照片和信息。
(德国之声中文网）德国警方本周二（4月25日）在汉堡逮捕了一名28岁的叙利亚人，他涉嫌策划一起具有伊斯兰主义背景的袭击。联邦刑事警察局、州刑事警察局和汉堡检察院称，这名男子是主要被告，此人住在巴伐利亚州坎普顿（Kempten）的24岁的弟弟，被指控对他策划袭击提供了协助。
警方称，这两兄弟"出于其激进的伊斯兰主义及圣战思想"，计划用自制的爆炸腰带袭击平民目标。数周来，28岁的哥哥一直通过网络平台Ebay和其他卖家获取制造爆炸物的基本材料。他在坎普顿的兄弟也参与了袭击策划。没有迹象表明袭击的具体目标。
汉堡地区法院以涉嫌资助恐怖主义的指控对这名28岁的叙利亚人下达了逮捕令，其24岁的弟弟也被临时拘留。警方周二上午对汉堡和坎普顿的几处地点进行搜查，查获了包括化学物品在内的大量证据。250名警察参与了这次行动。
一周前的4月18日，德国西部城市杜伊斯堡一家健身房发生持刀袭击事件，导致4人受重伤，嫌犯逃逸。经举报，警方22日夜间在该健身房附近的一所公寓逮捕了袭击嫌疑人--一名26岁的叙利亚男子。据RTL West的信息，警方在嫌犯的手机上发现了具有伊斯兰主义背景的照片和视频。
（德新社、法新社）
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