德国警方逮捕一名策划炸弹袭击的嫌犯

(德国之声中文网）德国警方本周二（4月25日）在汉堡逮捕了一名28岁的叙利亚人，他涉嫌策划一起具有伊斯兰主义背景的袭击。联邦刑事警察局、州刑事警察局和汉堡检察院称，这名男子是主要被告，此人住在巴伐利亚州坎普顿（Kempten）的24岁的弟弟，被指控对他策划袭击提供了协助。

警方称，这两兄弟"出于其激进的伊斯兰主义及圣战思想"，计划用自制的爆炸腰带袭击平民目标。数周来，28岁的哥哥一直通过网络平台Ebay和其他卖家获取制造爆炸物的基本材料。他在坎普顿的兄弟也参与了袭击策划。没有迹象表明袭击的具体目标。

汉堡地区法院以涉嫌资助恐怖主义的指控对这名28岁的叙利亚人下达了逮捕令，其24岁的弟弟也被临时拘留。警方周二上午对汉堡和坎普顿的几处地点进行搜查，查获了包括化学物品在内的大量证据。250名警察参与了这次行动。

杜伊斯堡健身房袭击嫌疑人据悉有伊斯兰背景

一周前的4月18日，德国西部城市杜伊斯堡一家健身房发生持刀袭击事件，导致4人受重伤，嫌犯逃逸。经举报，警方22日夜间在该健身房附近的一所公寓逮捕了袭击嫌疑人--一名26岁的叙利亚男子。据RTL West的信息，警方在嫌犯的手机上发现了具有伊斯兰主义背景的照片和视频。

（德新社、法新社）

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