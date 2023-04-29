德国警方“泄露天机” 泽连斯基或取消访问

（德国之声中文网）德国媒体周三（5月3日）纷纷报道了乌克兰总统泽连斯基即将访问柏林的消息。《柏林日报》首先独家报道称，柏林警方证实泽连斯基下周将来访。其他媒体随即跟进。除了引述《柏林日报》的消息，还挖掘出了更多的细节。

例如提到乌克兰总统将在哪个机场降落、下榻何处、当局将采取怎样的安全警戒措施等。这些内容，不乏出于安全考虑不宜对外透露的信息。然而在有关报道已经满天飞的情况下，警方公开回应了德新社、路透社等国际媒体的询问，证实泽连斯基访德的计划。

而乌克兰方面显然希望对泽连斯基的行踪尽量保密。他的行程计划经常是在事后或最后一刻才宣布，有时甚至在他安全返回后才公布--例如，在访问乌克兰前线的危险地区时。

例如，泽连斯基本周四到访芬兰，与北欧国家领导人会谈，对此外界之前并不知情。今年2月，泽连斯基在巴黎与德国总理肖尔茨和法国总统马克龙会面时，法国总统府在客人抵达当天才公布消息。

泽连斯基5月4日在赫尔辛基与芬兰总统出席记者会

总理府保持沉默

这样做的理由很简单：为了总统的安全起见，乌克兰方面不愿让俄罗斯知道泽连斯基的确切下落。这一安全风险眼下更加剧了，因为莫斯科指控乌克兰无人机周三夜间袭击克里姆林宫未遂，称这是企图暗杀总统普京。

俄罗斯前总统梅德韦杰夫在社交媒体上说，这让莫斯科别无选择，只能 ”消灭”泽连斯基和他在基辅的 "团伙"。乌克兰方面否认与所谓的无人机袭击有关联。

即便在警方公开证实访问计划后，德国政府也未置一词。在周三的每日新闻发布会上，当被问及有关报道时，总理府的发言人只是说，肖尔茨总理未来一周的日程将像往常一样在周五公布。

基辅很“失望”

泽连斯基的行程计划在德国被公开曝光，显然引起了基辅的不满。德国新闻网站t-online周三援引接近乌政府的消息人士报道称，乌克兰对“非常敏感的安全情资” 似乎被德国方面的消息源 "有意识地"公布“深为失望”。

这位消息人士称这是“不负责任”的做法，并表示这可能 "给乌克兰总统计划中的访问打上问号"。

泽连斯基柏林电影节致辞：“保持沉默就是助纣为虐”

之前关于泽连斯基近期访问德国的可能性，有一些迹象和事由已在德国舆论间被公开谈论。然而，在柏林警方对媒体证实此事之前，这似乎最多只是一种猜测。

根据目前已透露的计划，泽连斯基原定于5月13日在柏林同德国总理肖尔茨及联邦总统施泰因迈尔举行会谈，之后将乘坐直升机到德国西部城市亚琛。14日，他将在亚琛被授予2022年度的查理曼奖（Karlspreis）。该奖项旨在表彰为欧洲一体化做出贡献的个人和组织。去年12月，评奖机构宣布该年度的查理曼奖授予泽连斯基与全体乌克兰人民。

尽管颁奖日期早已公开，但泽连斯基是否会亲自前往领奖此前仍是个悬念。因为不能排除他以线上方式与会的可能性，就像今年的柏林电影节上那样。此外泽连斯基夫人也曾代表丈夫领取过奖项。

俄罗斯侵略乌克兰的战争爆发以来，泽连斯基仅作过少数几次国外访问，还尚未到过德国。他上一次到访德国是2022年初参加慕尼黑安全会议。数天之后战争就爆发了。

（综合报道）

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