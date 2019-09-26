德国警方攻入地堡，破获巨大网络犯罪平台

（德国之声中文网）德国警方周五（9月27日）透露，在一个沉寂的河畔小镇，北约弃用的一个地堡中，隐藏着一个网络犯罪数据中心，现已被关闭。

包括反恐部队（GSG 9）在内的德国精锐警力600多人参与了这起反网络犯罪行动，地点是摩泽尔河(Mosel)河畔的小镇特拉本-特拉巴赫（Traben-Trarbach）。

警察成功破门而入的这座建筑曾经是北约的地堡，面积达5,000平方米，装有铁门，其中五层深藏于地下。该建筑所属地产达1.3公顷，周边装有围栏和监控摄像头。

"我们不仅要攻克现实中的高墙深院，还要破解数据中心的数码保护。"当地警察局长约翰尼斯暲ゴ模?Johannes Kunz）说。

此次行动的目标是被称为"防弹主机（Bulletproof hosting）"的服务提供商。"防弹主机"提供IT基础装备，可以让网络犯罪活动逃脱政府的监控。

在这次突击行动中，警察扣押了200台服务器及相关文件、手机和大量现金。据德国媒体报道，发生在周四的这次行动是德国调查人员第一次"活捉"防弹主机。

破解密码访问服务器内容是警察面临的另一项艰巨任务。在这些服务器上，他们发现了无数的网站，这些网站用于非法毒品和武器买卖，伪造文件，盗窃网络信息，以及提供儿童色情。

德国警方今年上半年捣毁的全球第二大毒品暗网市场--华尔街市场（Wall Street Market）就是托管在这些服务器里的。

警方逮捕了13名犯罪嫌疑人，年龄从20岁到59岁不等。其中7人被拘留。头领是一名59岁的荷兰男子，与荷兰的犯罪组织有联系。他于2013年在特拉本-特拉巴赫建立了这些服务器。虽然他的正式居住地在新加坡，但他长期住在这个地堡里。

法律小知识：

在德国，除非能够证明网站服务商清楚并支持非法活动，否则不能因为提供非法网站而起诉他们。

科布伦茨检察院负责人尤尔根暡祭投?JürgenBrauer）说，按照这样的法律要求，得用数月甚至数年时间才能处理完在服务器上找到的数据。

他说："跟暗网市场或者商店不同，这次抓获的是这些市场和商店的缔造者。这在德国还是头一次。"

张平/任琛（美联社、法新社、德新社）