 德国警方攻入地堡，破获巨大网络犯罪平台 | 非常德国 | DW | 28.09.2019

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德国警方攻入地堡，破获巨大网络犯罪平台

在德国一个沉寂的河畔小镇，警察冲进一个废弃的地堡，“活捉”了托管包括全球第二大毒品暗网平台“华尔街市场（Wall Street Market）”在内的无数犯罪网络平台的200台服务器。

Symbolbild Cyberkriminalität (Imago)

（德国之声中文网）德国警方周五（9月27日）透露，在一个沉寂的河畔小镇，北约弃用的一个地堡中，隐藏着一个网络犯罪数据中心，现已被关闭。

包括反恐部队（GSG 9）在内的德国精锐警力600多人参与了这起反网络犯罪行动，地点是摩泽尔河(Mosel)河畔的小镇特拉本-特拉巴赫（Traben-Trarbach）。

DW.COM

德国一名31岁男子因其经营的暗网协助2016年慕尼黑枪击案凶手取得犯案枪枝，周三被法院判刑六年。法官认定该平台在这起血案的犯罪过程中扮演了关键角色。 (20.12.2018)

德国调查人员破获了“暗网”中一个犯罪平台。平台操控者目前已经被拘捕。该平台拥有大约九万名会员，他们在此交换儿童色情资料，有时也会在此相约一起去性虐幼儿。 (06.07.2017)

在暗网，恋童癖者约定奸童行为；武器和毒品转换所有者。这是暗网的阴暗一面。然而，对反对派，它也可以构成保护区。 (05.08.2018)

互联网上的一些暗网销售平台秘密提供毒品、造假文件、有害软件和盗窃的数据。现在，德国调查人员让全球第二大暗网交易平台陷于瘫痪。 (05.05.2019)

警察成功破门而入的这座建筑曾经是北约的地堡，面积达5,000平方米，装有铁门，其中五层深藏于地下。该建筑所属地产达1.3公顷，周边装有围栏和监控摄像头。

"我们不仅要攻克现实中的高墙深院，还要破解数据中心的数码保护。"当地警察局长约翰尼斯暲ゴ模?Johannes Kunz）说。

此次行动的目标是被称为"防弹主机（Bulletproof hosting）"的服务提供商。"防弹主机"提供IT基础装备，可以让网络犯罪活动逃脱政府的监控。

在这次突击行动中，警察扣押了200台服务器及相关文件、手机和大量现金。据德国媒体报道，发生在周四的这次行动是德国调查人员第一次"活捉"防弹主机。

破解密码访问服务器内容是警察面临的另一项艰巨任务。在这些服务器上，他们发现了无数的网站，这些网站用于非法毒品和武器买卖，伪造文件，盗窃网络信息，以及提供儿童色情。

德国警方今年上半年捣毁的全球第二大毒品暗网市场--华尔街市场（Wall Street Market）就是托管在这些服务器里的。

警方逮捕了13名犯罪嫌疑人，年龄从20岁到59岁不等。其中7人被拘留。头领是一名59岁的荷兰男子，与荷兰的犯罪组织有联系。他于2013年在特拉本-特拉巴赫建立了这些服务器。虽然他的正式居住地在新加坡，但他长期住在这个地堡里。

法律小知识：

在德国，除非能够证明网站服务商清楚并支持非法活动，否则不能因为提供非法网站而起诉他们。

科布伦茨检察院负责人尤尔根暡祭投?JürgenBrauer）说，按照这样的法律要求，得用数月甚至数年时间才能处理完在服务器上找到的数据。

他说："跟暗网市场或者商店不同，这次抓获的是这些市场和商店的缔造者。这在德国还是头一次。"

张平/任琛（美联社、法新社、德新社）

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