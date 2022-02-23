德国警方搜捕极右团伙

（德国之声中文网）多家德国媒体报道称，周三大约八百警员在十一个联邦州展开了针对极右团体的搜查行动。

警方表示，他们总共在11个地点对50名被控从事极右活动的犯罪嫌疑人的住宅和物业进行了搜查。联邦检察院一名发言人表示，本次搜捕行动的主要目标是新纳粹组织"核武器团"(AWD),"战斗18"(C18)以及"击倒51" (K51)。

"明镜"周刊援引检方的消息报道称，搜捕行动中共有四名嫌疑人被捕，其中包括K51的领导人以及AWD的相关人士。明镜周刊称，部分嫌疑人被控参与恐怖组织，还有一部分人则被控参与刑事犯罪团伙。

AWD是一个怎样的组织？

AWD是最初出现于美国的新纳粹恐怖组织，由众多没有领袖的恐怖主义小组组成。美国分部的成员被控同至少五起谋杀案有关联。

2018年，该组织在德国成立了分支机构，并在柏林和科隆一些地方发放传单，这些地点正是德国恐怖组织NSU十年前发动仇外袭击的地点。2019年，该组织成员曾对绿党政治家厄兹德米尔（Cem Özdemir ）和罗特（ Claudia Roth）发出谋杀威胁。德国检察机构宣称，从2019年9月开始，一直在对该组织的十名成员展开调查，其中五人则是周三警方行动的搜查对象。

明镜周刊报道称，其中一名嫌疑人曾在联邦国防军担任后备军官。德国军方情报部门一直在对此人进行秘密跟踪，但却未能阻断他获得武器弹药的渠道。

C18 与 K51

九十年代，C18以英国极右政党"不列颠民族党"街头打手的形象最先出现在公众视野。九十年代末，德国有关当局获取了C18已经进入德国的信息。该组织经常出现在德国境内的纳粹活动和极右翼音乐节活动上。

2007年，一名疑似C18成员在一家超市内射杀了一名突尼斯男子。袭击者被判处八年监禁，服刑期间，他同纳粹团伙NSU唯一健在成员柴佩（ Beate Zschäpe）建立了恋爱关系。

德广联报道称，周三的警方行动中，他也是目标人物之一。调查人员相信，C18同NSU之间还有更多的关联。2000年至2007年期间，NSU制造多起谋杀案，造成十人丧生。

直至2020年，C18才被宣布为非法组织。舆论普遍批评司法当局行动过于迟缓。另外一个成为警方周三搜查对象的则是K51。该组织因策划在图林根州爱森纳赫市设立"纳粹区"而引起警方关注。联邦总检察院认为，K51属于刑事犯罪团伙，并对该组织的五名成员下达了逮捕令。

检方称，该组织成员曾参与莱比锡和卡塞尔等城市的反防疫措施游行集会，并在集会期间同警方及反对派人士发生暴力冲突。

（综合报道）

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