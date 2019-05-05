德国警方捣毁第二大暗网交易平台

（德国之声中文网）据法兰克福总检察院发布的消息称，暗网销售平台"华尔街市场"曾拥有115万多个客户帐户，超过5400多名销售人员。目前该网站的销售产品超过63000万件。美国、荷兰调查机构和欧洲刑警组织(Europol)也参与了此次对第二大暗网非法市场的大规模调查。

暗网是隐藏在互联网上的一个暗中从事非法交易的服务器，其用户很难被追踪。在这个非法平台上使用比特币和门罗币进行交易。

据称3名涉嫌经营暗网销售的嫌犯被拘留，其年龄分别是22、29和31岁。据称他们在1周前分别在德国北威州、巴符州和黑森州被逮捕，服务器网络被关闭没收。

疑犯试图隐姓埋名

这三名德国主要嫌疑人自3月以来成为联邦刑事调查局成员跟踪的目标。四月底嫌犯打算逃匿时，被警方逮捕。

据检方公布的消息，警方在搜查嫌犯的住宅时缴获了超过55万欧元的现金以及高达6位数的加密货币和豪华汽车。此外，在其中一名犯罪嫌疑人的住处还缴获了枪支。

参与此次联合行动的美国有关部门则逮捕了"华尔街市场"上的两大毒品销售商。据当地警方称，在对嫌犯的住宅进行搜查时，还发现嫌犯私藏武器和上百万的现金。

毒品与德国 - 不得不说的故事 德国首次在战争中投入毒品 1939年对波兰以及1940年对法国的德军攻势中，希特勒曾使用化学制剂提高战斗力。仅在法国军事行动中，德军作战部队士兵就服用了3500万粒冰毒丸。冰毒学名甲基苯丙胺，当时也被称为“坦克巧克力” 或者“戈林丸”。值得一提的是，二战期间，盟军也曾给士兵服用毒品。

毒品与德国 - 不得不说的故事 清醒，胆大，没有饥饿感 被德军广泛使用这一“神药”最初是一名日本人以液态形式发明的。柏林特穆勒化工厂的化学家对其予以进一步完善，并于1937年申报了专利。一年后，冰毒作为药物开始流通。冰毒可以让人失去疲劳感，不渴不饿，更不会感到害怕。今天冰毒早已经被宣布为违禁品。

毒品与德国 - 不得不说的故事 希特勒本人也是瘾君子？ 至于希特勒本人是否也染上了冰毒瘾，至今历史学家们仍莫衷一是。希特勒贴身医生蒂奥·莫雷尔（Theo Morell）为希特勒所写的病历上，曾多次出现X字样。X到底代表什么，至今仍是一个谜。不过，有一点则是毫无争议的：希特勒当年服用的很多强力药物，都严重违法今天的麻醉剂管理条例。

毒品与德国 - 不得不说的故事 包治百病的海洛因 德国人在毒品方面的创新精神还可以追溯到更久远的年代。 今天享誉世界的拜尔制药19世纪曾有一条在德国家喻户晓的广告词：“海洛因止咳立竿见影”。很快，海洛因被用来治疗哮喘，癫痫，精神分裂以及心脏病等常见疾病，儿科也不例外。拜尔制药给出的唯一副作用是：服用海洛因有可能引发大便干燥。

毒品与德国 - 不得不说的故事 勇于创新的化学家 菲利柯斯·霍夫曼（Felix Hoffmann）因发明阿司匹林而被载入史册。他的另一项重大发明则是进行醋酸试验时一个偶然的发现。同阿司匹林不同的是，这一次霍夫曼把醋酸同烘干后罂粟汁掺和在一起，海洛因就这样诞生了。直到1971年，德国市面上都可以合法卖到海洛因，被列为禁药是此后的事情。

毒品与德国 - 不得不说的故事 眼科专用的可卡因 位于达姆施塔特的梅克公司1862年就已开始大量生产可卡因，用作眼科专用的局部麻醉剂。这要归功于此前科学家阿尔波特·尼曼用南美洲可可树叶所做的一项试验。尼曼成功从可可树叶中分离出一种碱性结晶体，并将其命名为可卡因。试验完成不久后，这位科学家就逝世了，不过，死因是肺病。

毒品与德国 - 不得不说的故事 "幸福快乐 工作努力" 以精神分析学说闻名于世的心理学家西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）曾以科学的名义服用可卡因。在其《关于可卡因》一书中，他表示可卡因没有副作用。他形容可卡因能够使人“幸福快乐，充满活力，提升工作能力”。 一位朋友因服用可卡因过量而死亡后，弗洛伊德对这种毒品的热情才有所降低。当时，可卡因也被用来治疗头疼和胃痛。

毒品与德国 - 不得不说的故事 被遗忘的摇头丸患者 美国化学家亚历山大·舒尔金（Alexander Shulgin）被认为是摇头丸的发明者。不过，事实上，舒尔金只是重新发现了摇头丸。最早发明这种彩色药丸的是德国制药巨头 - 默克集团。1912年，默克集团为一种无色液体申报了专利，当时它的名称是“3,4-亚甲二氧甲基苯丙胺”，简称MDMA。当时化学家认为，这种物质毫无商业价值可言。

毒品与德国 - 不得不说的故事 发明毒品 后患无穷 德国化学家勇于创新发明的精神固然可嘉，但他们的一些发明，虽然并不是他们的初衷，却给后人带来无穷的隐患。联合国估计仅2013年，全球范围内就有大约19万人死于非法毒品。而关于合法毒品 — 酒精的统计数字则更为惊人，世界卫生组织估算2012年全球死亡人口的5.9%都同饮酒有关，死亡人数大约为330万人。 作者: Nicolas Martin



李京慧/苗子 (美联社、德新社、路透社等)