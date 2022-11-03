德国警方对“最后一代”发起大规模搜查行动

（德国之声中文网）周三，德国警方和检察机构对"最后一代"发起了大规模搜查行动。慕尼黑及巴伐利亚刑警机构表示，凌晨时分，警方以"涉嫌组织及支持犯罪团伙"罪名对分布在七个联邦州内的15个住宅进行了突击搜查。

调查对象为七名年龄介于22至38岁的嫌疑人，但行动中无人被捕。其中两名嫌疑人涉嫌曾在2022年四月策划对一个输油管道采取破坏行动。

检察机构表示，采取本次搜查行动，是因为此前接获了大量刑事诉状。"最后一代"是一个激进的气候保护组织，一段时间以来，该组织成员以堵塞公共交通、涂抹博物馆展品等形式，希望唤起公众社会对气候变化严重后果的重视。抗议行动中，"最后一代"成员经常用胶水将自己粘在公路路面和博物馆艺术品上，以增加警方驱离他们的难度。

警方和检察机构表示，此次搜查行动的重点是查清"最后一代"组织发起的一项募捐行动，以便为今后的抗议活动筹措资金。据称募捐行动已经筹措了至少140万欧元。警方表示，现有证据显示，上述资金中的大部分已经被用于发起抗议行动。而有关资金的来源，将是今后调查工作的重点。警方拒绝透露他们没收资金的具体金额。警方还表示，通过此次搜查行动，希望能够掌握"最后一代"成员的构成情况。

环保活动人士对搜查行动极为不满

警方表示，此次搜查行动覆盖了七个联邦州，包括汉堡、慕尼黑以及德累斯顿等城市，整个行动进展顺利，没有发生暴力行动。按照检察机构的要求，警方还没收和关闭了该组织的网站。

气候保护积极分子则对警方的行动提出强烈批评。"末世"组织发布推文称，搜查行动的对象是"那些对气候危机发出警告的人，却放过了那些破坏气候的人。" "最后一代"也发表推文质问，"警方何时会去搜查那些院外游说团体，何时会去没收政府通过石化能源获取的资金。"

过去几周以来，"最后一代"积极分子的处境非常艰难。封堵道路的行动中，他们常常遭到司机们恶语相加，甚至拳打脚踢。而波茨坦地方法庭也表示，该团体已具备"犯罪团伙"的初步嫌疑。本周德国总理肖尔茨也首次就"最后一代"公开发声，他表示，用胶水将自己粘在公路路面的行动"愚蠢至极"。

"最后一代"此前曾提出应制定"抢救食品法"，以遏制食品浪费的问题。最近的诉求则是高速公路实施时速100公里普遍限速，以及长期实施九欧元公共交通月票。

警察工会：搜查行动"发出了正确的信号"

针对"最后一代"的调查工作，由"巴伐利亚打击极端主义和恐怖主义中心"负责协调。慕尼黑检察院一位发言人强调，这一分工并不意味着将"最后一代"纳入极端主义和恐怖主义范畴。"根据现在掌握的情况，我们是以犯罪团伙的控罪，而不是以极端组织控罪，对'最后一代'展开调查。"定性问题最终将由法庭定夺。

德国气候保护团体“扰民”行为犯众怒

德国警察工会对搜查行动表示赞赏。警察工会主席温特（ Rainer Wendt）在柏林表示："司法机构终于采取行动了，这是法治国家发出的正确信号。"

左翼党副主席波伊廷（ Lorenz Gösta Beutin）表示，警方此次发起的搜查行动完全是"小题大做"。他表示，"最后一代"成员只是以非暴力不合作的方式，去唤醒人们对气候灾难以及德国政府失职的关注。

（德新社，南德意志报）

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