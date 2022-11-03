德国警方对“最后一代”发起大规模搜查行动

（德国之声中文网）周三，德国警方和检察机构对"最后一代"发起了大规模搜查行动。慕尼黑及巴伐利亚刑警机构表示，凌晨时分，警方以"涉嫌组织及支持犯罪团伙"罪名对分布在七个联邦州内的15个住宅进行了突击搜查。
调查对象为七名年龄介于22至38岁的嫌疑人，但行动中无人被捕。其中两名嫌疑人涉嫌曾在2022年四月策划对一个输油管道采取破坏行动。
检察机构表示，采取本次搜查行动，是因为此前接获了大量刑事诉状。"最后一代"是一个激进的气候保护组织，一段时间以来，该组织成员以堵塞公共交通、涂抹博物馆展品等形式，希望唤起公众社会对气候变化严重后果的重视。抗议行动中，"最后一代"成员经常用胶水将自己粘在公路路面和博物馆艺术品上，以增加警方驱离他们的难度。
"最后一代“成员在高速路上发起抗议行动时用胶水将手粘在路面上，增加警方驱离的难度。
警方和检察机构表示，此次搜查行动的重点是查清"最后一代"组织发起的一项募捐行动，以便为今后的抗议活动筹措资金。据称募捐行动已经筹措了至少140万欧元。警方表示，现有证据显示，上述资金中的大部分已经被用于发起抗议行动。而有关资金的来源，将是今后调查工作的重点。警方拒绝透露他们没收资金的具体金额。警方还表示，通过此次搜查行动，希望能够掌握"最后一代"成员的构成情况。
环保活动人士对搜查行动极为不满
警方表示，此次搜查行动覆盖了七个联邦州，包括汉堡、慕尼黑以及德累斯顿等城市，整个行动进展顺利，没有发生暴力行动。按照检察机构的要求，警方还没收和关闭了该组织的网站。
气候保护积极分子则对警方的行动提出强烈批评。"末世"组织发布推文称，搜查行动的对象是"那些对气候危机发出警告的人，却放过了那些破坏气候的人。" "最后一代"也发表推文质问，"警方何时会去搜查那些院外游说团体，何时会去没收政府通过石化能源获取的资金。"
过去几周以来，"最后一代"积极分子的处境非常艰难。封堵道路的行动中，他们常常遭到司机们恶语相加，甚至拳打脚踢。而波茨坦地方法庭也表示，该团体已具备"犯罪团伙"的初步嫌疑。本周德国总理肖尔茨也首次就"最后一代"公开发声，他表示，用胶水将自己粘在公路路面的行动"愚蠢至极"。
”最后一代“阻塞交通的抗议行动，也引起许多开车人士的不满。图为今年四月柏林的一次抗议行动。
"最后一代"此前曾提出应制定"抢救食品法"，以遏制食品浪费的问题。最近的诉求则是高速公路实施时速100公里普遍限速，以及长期实施九欧元公共交通月票。
警察工会：搜查行动"发出了正确的信号"
针对"最后一代"的调查工作，由"巴伐利亚打击极端主义和恐怖主义中心"负责协调。慕尼黑检察院一位发言人强调，这一分工并不意味着将"最后一代"纳入极端主义和恐怖主义范畴。"根据现在掌握的情况，我们是以犯罪团伙的控罪，而不是以极端组织控罪，对'最后一代'展开调查。"定性问题最终将由法庭定夺。
德国警察工会对搜查行动表示赞赏。警察工会主席温特（ Rainer Wendt）在柏林表示："司法机构终于采取行动了，这是法治国家发出的正确信号。"
左翼党副主席波伊廷（ Lorenz Gösta Beutin）表示，警方此次发起的搜查行动完全是"小题大做"。他表示，"最后一代"成员只是以非暴力不合作的方式，去唤醒人们对气候灾难以及德国政府失职的关注。
（德新社，南德意志报）
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古斯塔夫·克里姆特 – “生与死”
维也纳的利奥波德博物馆（Leopold-Museum）现在也成了袭击目标：“最后一代”团体的积极分子将一种油状液体泼在了画家克里姆特（Gustav Klimt）的名作“生与死”上，一名积极分子还将一只手用胶水粘在了这幅画的玻璃护板上。这些环保积极分子表示，同画家笔下的人物一样，我们也不愿意接受死亡的威胁。
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安迪·沃霍尔 - 金宝汤罐头
2022年11约9日，“停止补贴化石能源”团体的积极分子在安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品“金宝汤罐头”（ Campbell's Soup Cans）上喷涂了字母，好在这部作品也装设了玻璃护板。沃霍尔的系列作品当时正在堪培拉澳大利亚国立画廊展出，一名积极分子将手粘到玻璃板上之前高声喊道“我们正处在气候紧急状态中”。
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弗朗西斯科·戈雅 - 裸体和着衣的马哈
11月5日，马德里普拉多博物馆（Prado-Museum）内戈雅（Francisco Goya）的两幅名作《裸体的马哈》和《着衣的马哈》前，气候保护积极分子将手粘在了画框上，并在墙上涂写了“+1,5°C”字样，这是巴黎气候协定中为限制全球气温上升而制定的目标。“植物未来”组织 （Futuro Vegetal）宣称，他们为本次事件承担责任。
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克劳德·莫奈-干草堆
在波茨坦巴贝里尼博物馆 （Museum Barberini）里，“最后一代”组织德国分部的两名积极分子将土豆泥喷洒在莫奈（Claude Monet）的画作“干草堆”上。这副莫奈作品也安装了玻璃护板。一名积极分子是这样为他的行动辩护的：“人们在挨饿，人们在受冻，人们在死亡。我们正处在一场气候灾难中。”
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伦敦国立画廊里，两名女性将番茄汤洒在梵高（Vincent van Gogh）名作《向日葵》上，随后将手粘在画框上。由于安装了玻璃护板，画作本身没有受损。但两名示威者随即遭到逮捕，并被提起诉讼。
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“立即停止开采原油”组织的积极分子将招贴画贴在了英国画家康斯特勃（John Constable）的画作《干草车》上。原画上的田园风光，被招贴画上的柏油马路、干枯树木、工厂烟囱和车辆所遮掩。一名古画修复师事前曾对示威者表示，涂抹少许胶水不至于让画面受损。
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伦敦皇家艺术研究院展出的达芬奇（Leonardo da Vinci）名作“最后的晚餐”只是一件复制品。但今年七月还是成了积极分子的袭击对象。“只为原油”组织的布拉姆维尔（ Simon Bramwell）对德国之声表示，之所以选择这幅画作，是因为该作品的主题同气候变化密切相关。
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“最后一代”意大利分部的两名积极分子将双手粘在梵蒂冈博物馆内的古典祭祀拉奥多上。雕塑表现的是祭司拉奥多警告特洛伊民众，不要将希腊人留在城门外的木马拉回来。这些积极分子对德国之声表示，气象研究者发出的警告也同样得不到倾听。
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“停止开采原油”组织比利时成员今年十月底将荷兰画家扬·维米尔（ Johannes Vermeer）选作袭击目标。一人将手粘在了画作“戴珍珠耳环的少女”的玻璃护板上，一人则将手粘在画作旁的墙壁上，还有一人将汤糊状液体喷洒在画作上。两名积极分子已经被判处两个月监禁。
作者: Stuart Braun