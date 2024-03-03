德国警方大规模搜捕前“红军旅”成员未果

（德国之声中文网）本周日（3月3日）早上7点半左右，德国柏林出动约130名联邦刑警和地方警察在柏林弗里德里希斯海因区（Friedrichshain）一片房车泊车区搜捕前左翼恐怖组织“红军旅”（Die Rote Armee Fraktion, RAF）的两名仍然在逃的成员施道普（Ernst-Volker Staub）和加维格（Burkhard Garweg）。

警方在这场大规模的搜捕行动中逮捕了多名男子，但经过调查和身份核对后发现，他们并不是施道普和加维格。

下萨克森州刑事警察局一名发言人说，一些在拘捕行动中被短暂拘留的人已经被释放。

据《明镜在线》报道，被警方通缉的加维格住在一辆房车里，他经常出没于柏林的房车泊车区。

施道普和加维格与柯莱特（Daniela Klette）一起都属于最后一代“红军旅”，多年来一直被通缉。

这三个人曾于2015年6月携带冲锋枪和一个火箭筒在德国不来梅试图抢劫一辆运钞车。车门没有打开，抢劫没有成功，三人落荒而逃。

上周，柯莱特在逃亡三十年后终于被警方抓获。

周六，警方公布了几张最新的通缉照片。其中一张据信是加维格在2021年到2024年间拍摄的。照片上一名男子坐在沙发上端着一个盘子吃意大利面条，两条狗卧在他的左右两侧。

“红军旅”的兴起与衰落

“红军旅”是德国左翼恐怖组织，由巴德尔（Andreas Baader）、恩斯林（Gudrun Ensslin）等人在上世纪60年代末建立，并在70年初发动了第一场恐怖袭击。

1977年，“红军旅”的恐怖活动达到顶峰，引起了大规模社会危机，让当时的西德陷入忧虑与恐慌，史称“德意志之秋”。时任德国联邦总检察长布巴克（Siegfried Buback）、银行家彭托（Jürgen Ponto）等政要也被“红军旅”枪杀；德国雇主联合会主席施莱尔（Hanns-Martin Schleyer）在科隆被绑架，施莱尔的数名保卫当场被杀。

1972年，第一代“红军旅”核心首领巴德尔和恩斯林等人被捕入狱。

1977年10月，与“红军旅”交好的巴勒斯坦恐怖分子劫持了一架德国飞机，降落在索马里首都摩加迪沙。这些极左翼恐怖分子要求释放狱中的“红军旅”成员，否则就处死人质。最终，西德派出了特种部队冲进了飞机，制伏了恐怖分子，解救了人质。在德国，巴德尔、恩斯林和拉斯沛（Jan-Carl Raspe）在狱中自杀；德国雇主联合会主席施莱尔被谋杀。

从那时起，“红军旅”开始走向衰落。在1998年，“红军旅”宣布解散。该左翼恐怖组织当时发表声明称：“‘红军旅’形式的城市游击队已经成为历史。这个项目的终止意味着，我们在这条路上没有走通。”

这一声明是一种投降，但并不意味着远离暴力，更不是对70年代初以来近30名死者及其家属的道歉。事实上，每当有“红军旅”被抓，他们在法庭上都会三缄其口、坚决不认罪。

很多曾经的“红军旅”恐怖分子逐渐销声匿迹，第一代、第二代“红军旅”成员在刑满后逐渐被释放。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。