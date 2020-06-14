德国警察什么情况下可以开枪？

（德国之声中文网）不来梅警方周四对一名持刀男子开枪后，目前正接受调查。有关当局表示，该名面临"心理社会危机"的男子挥刀攻击一名警察。这名男性在送医后不治死亡。

在今年1月的另一起事件中，一名37岁男子站在鲁尔区北部盖尔森基兴（Gelsenkirchen）的一间警察局外挥舞着刀和棍棒。他在攻击警方后遭到四次射击死亡。当局事后指出，这名男子疑似患有精神疾病。

虽然警方对疑似精神病患者开枪的做法遭到抨击，但实际上德国警察开枪的情况相当罕见-尤其是与美国和其它国家相比。

德国法律限制私人持有枪械，一般上嫌疑犯拥枪的可能性不高，这也是德国警方鲜少开枪的部分原因。这大幅降低了警方因判断情况危险而使用武器的风险。

警方开枪次数上升

虽然德国警方击毙嫌疑人的案例低于其它国家，但近年来德国警察对嫌疑人开枪的频率有所增加。根据德国《图片报》搜集的警方数据，2019年有14人被警方击毙，另有29人受伤。据报道，2019年使用枪械的案例也从2018年的56起增加至67起。若数据属实，这个死亡数字相较于5年前高出了一倍。

德国警察一般都会配手枪，而根据执行任务的不同，可能还会有其它配备。德国警察大学的新闻发言人豪夫（Mechthild Hauff）对德国之声表示："武器是警察配备的一部分，在执勤时会佩戴。"

除了手枪外，警察还被允许在特定情况下配备左轮手枪和步枪，但子弹的数量受到严格管控。警方也配备警棍、胡椒喷雾，部分联邦州还给警察派发电击棒。

复杂的法律框架

德国的16个联邦州以及联邦警察有各自的警察权限规范。虽然各州规定不同，多数都对武器的使用出台了类似的法条限制。在多数联邦州中，只有当其它措施都宣告无效后才能对嫌疑人开枪，而这些措施包括采取其它压制手段，或对周围的物体开枪阻止嫌犯逃逸。

在德国人口最多的北威州以及巴伐利亚州，法律规定警方只能开枪使对方无力再攻击或逃跑。两州的法律都明文写道："只有当开枪是避免生命危险或他人遭到肢体伤害的唯一办法时，才允许致命性射击。"

一些联邦州也要求警方在开枪前必须先对空鸣枪。其它联邦州则禁止警方在人群中对嫌疑人开枪，除非这是唯一能阻止连环暴力的方式，而且开枪前必须先对群众示警。

绝大多数的联邦州都明确规范了允许警方开枪的时机，有些州的规定则较为笼统。

柏林州、石荷州以及联邦警察的规定中并没有针对使用枪支的特定章节，而是对"使用武力"制定了一般性规定，以及规范了警方在面对嫌疑人时能采取的一般措施。

道德规范是培训核心

德国的警察培训通常需时三年，训练时强调使用枪械是最终手段。枪支训练课程也被命名为"开枪/不开枪训练"。在培训期间，学员必须接受广泛的武器训练，也会参与各式演练，练习如何冷静与嫌疑人对话并控制情势使情况缓和。

北威州警察学院的发言人塞特马赫（Sevinc Sethmacher）在接受德国之声采访时表示："警察通常必须在几秒内做出重要决定，并且不断根据情况进行相应的调整。"

针对种族主义、政治动机犯罪、极端主义、恐怖主义等主题的理论和实践课程也是该学院培训的内容。而警察则会接受在职培训，定期参加跨文化研讨会。塞特马赫说："专业手法、法律评估和道德规范是警察活动的核心。"

心理咨商服务

警方不只接受开枪时机的训练，在开枪后也会得到咨询及协助。许多警察事后会有罪恶感或质疑自己的判断是否正确。

多个联邦州提供警察24小时的精神健康服务，而且无论是否有人受伤或死亡，都要求警察在开枪后接受心理咨询。