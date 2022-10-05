 德国萨尔兰州：不会阻止比亚迪收购福特工厂 | 德国新闻 | DW | 11.02.2023

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德国新闻

德国萨尔兰州：不会阻止比亚迪收购福特工厂

中国电动汽车制造商正在进军欧洲市场，而德国舆论正在讨论如何减少对中国的经济依赖。萨尔兰州州长雷林格尔近日表示，不会阻止比亚迪作为位于该州福特工厂的潜在收购者。

媒体报道称，中国汽车公司比亚迪有意收购福特汽车位于德国萨尔兰州的一家工厂。图为福特纯电动汽车F-150

媒体报道称，中国汽车公司比亚迪有意收购福特汽车位于德国萨尔兰州的一家工厂。图为福特纯电动汽车F-150

（德国之声中文网）在媒体报道中国汽车公司比亚迪有意收购美国福特汽车公司位于德国萨尔兰州的一家工厂之后，该州州长雷林格尔（Anke Rehlinger）周五（2月10日）表示，不会阻止比亚迪作为这家工厂的潜在投资者。

“老实说，福特是一家美国公司，我们不喜欢他们（福特）做出的决定。（公司所属国家）不是唯一的标准。”当被问及比亚迪作为潜在买家时，雷林格尔这样告诉路透社。

《华尔街日报》1 月下旬报道称，比亚迪是有意收购福特在该州萨尔路易斯市的工厂的 15 家投资者之一。此前，福特已经宣布从 2025 年起停止生产在该厂制造的车型。

萨尔兰州政府和福特公司正在讨论寻找新的投资者，预计将在第一季度末宣布结果。

中国电动汽车挺进欧洲市场

尽管欧洲厂商在中国丢失了市场份额，但中国电动汽车制造商正在进军欧洲市场。比亚迪曾表示希望在欧洲有自己的工厂，不过其执行副总裁本周告诉彭博社，比亚迪更愿意自己建厂而不是收购现有工厂。

德国舆论正在争论如何减少对中国的经济依赖，以防止可能出现的地缘政治紧张局势，同时又不疏远这个重要而且快速增长的消费市场。

“从人权立场来看，中国存在我们不喜欢的情况，这是显而易见的，我们重申这一点很重要。但同时，我们在和蜂巢能源（SVOLT）打交道方面有积极的经验。” 雷林格尔说，她指的是中国动力电池制造商蜂能源（SVOLT）在萨尔兰州建立的工厂，“我不会因地域而歧视。”

（路透社）

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