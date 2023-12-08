 德国萨安州入籍新规：须认可以色列生存权 | 德国新闻 | DW | 08.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

德国萨安州入籍新规：须认可以色列生存权

在德国东部的萨克森-安哈尔特州（Sachsen-Anhalt），今后外国人在申请加入德国籍的时候，必须正式声明承认以色列国家的生存权。

Deutsche Reisepaesse

（德国之声中文网）据德新社报道，萨克森-安哈尔特州内政部长齐尚（Tamara Zieschang）本周二证实，已于11月底向各县市政府部门发布了有关行政令。行政令中称，捍卫以色列的生存权是德国的国家基本责任（Staatsräson，又译国家理性），因此“欲获得德国国籍，须认可以色列的生存权”。

申请入籍者在获得批准之前，将必须书面承诺，“承认以色列的生存权，并谴责任何旨在否认以色列国家生存权的努力”。 

基民盟籍政治家齐尚表示，政府部门在审核入籍时应注意，是否有迹象显示申请人具有反犹主义观念。行政令还称，如果发现申请人从事的活动有悖于自由民主的基本秩序，包括反犹主义刑事犯罪活动或否认以色列的生存权，则不得批准其入籍。

此外，如果申请入籍者拒绝提交有关书面声明，则不得向其颁发入籍证书，其入籍申请将被拒，并登记在案。

2022年德国入籍人数创新高

2022年德国入籍人数创新高

在10月7日以色列遭哈伊斯兰主义极端组织马斯恐怖袭击、以哈战争爆发之后，德国一再发生反以色列、反犹示威集会。

德国最大的反对党基民盟（CDU）主席梅尔茨（Friedrich Merz）10月下旬曾呼吁，应将承认以色列的生存权作为入籍德国的前提条件。当时他对德国电视二台（ZDF）表示：“必须停止过快的入籍程序。”

延申阅读：2022年德国入籍人数创历史新高

萨安州在野党社民党（SPD）州议会党团发言人艾尔本（Rüdiger Erben）对中德意志电视台（MDR）表示，该州内政部发布的行政令虽然令他有些意外，但这一做法符合目前的法律框架。

社民党联邦议院党团的移民政策专家林德（Helge Lindh）则表示，各地的外国人管理局如果发现某些外国人有与自由民主基本秩序相抵触的行为观念，现在就有可能拒绝其入籍申请。因此他认为提交一份书面承诺的实际意义有限，“仅仅签一个字，不能消除仇恨以色列和反犹主义的问题。”

延申阅读：穆斯林男子拒绝与女性握手 德国入籍遭拒

在德国各联邦州内政部长会议本周举行之前，萨安州内政部长齐尚已要求在联邦层面严格入籍法规，并修改入籍考试的规定。在相关法律草案拟出后，将在联邦议院进行讨论。

德国国籍法改革打算改什么？

 

（德新社、德广联）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Dezember 2023, Screenshots von der APP Israel-Boykott No thanks

抵制以色列的应用程序“No Thanks”引发争议 04.12.2023

一款名为“No Thanks”的应用程序呼吁人们不要购买“支持”以色列的公司的产品。这是一种合法的抗议形式吗？

29/11/2023**UN Secretary-General Antonio Guterres speaks during an interview at the United Nations headquarters ahead of the COP28 meeting in New York, November 29, 2023. The COP28 climate conference should aim for a complete phaseout of fossil fuels, UN Secretary-General Antonio Guterres told AFP on November 29, warning of total disaster on humanity's current trajectory. Obviously I am strongly in favor of language that includes (a) phaseout, even with a reasonable time framework, Guterres said in an interview before flying off to the United Arab Emirates, the oil-rich nation hosting the two-week UN climate summit beginning November 30. (Photo by Andrea RENAULT / AFP) (Photo by ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images)

古特雷斯呼吁加沙停火 以色列批“危及世界和平” 07.12.2023

联合国秘书长古特雷斯以罕见方式致信安理会，呼吁在加沙实施人道停火，以避免一场人道主义灾难。这一呼吁招致了以色列的批评。

German Chancellor Olaf Scholz and Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva hold a press conference during the German-Brazilian government consultations at the Chancellery in Berlin, Germany, December 4, 2023. REUTERS/Liesa Johannssen

巴西总统：联合国未能履行维护世界和平的使命 05.12.2023

由于俄乌战争和中东局势不断激化，巴西总统卢拉对联合国提出强烈批评。此外，访德期间，在一系列国际热点问题上，卢拉都表达了同德国政府截然相反的立场。

广告

非常德国

Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

全世界孩子们最爱的老头

每年的12月6日，圣尼古拉都会挨家挨户地向听话的孩子们分发糖果。哪怕路途再遥远，圣诞老人也会按时地完成他的使命。

媒体看中国

2022年11月27日，一些年轻人在上海街头高举白纸，抗议当局的”清零政策“。

德语媒体：告别"清零"一周年

一年前的这一天，中国官方在毫无预警的情况突然宣布取消实施了近三年的严苛防疫措施。一时间，新冠疫情席卷全国，医疗系统几近崩溃，火葬场高负荷运作。什么原因促使北京高层改变初衷？