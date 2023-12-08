德国萨安州入籍新规：须认可以色列生存权

（德国之声中文网）据德新社报道，萨克森-安哈尔特州内政部长齐尚（Tamara Zieschang）本周二证实，已于11月底向各县市政府部门发布了有关行政令。行政令中称，捍卫以色列的生存权是德国的国家基本责任（Staatsräson，又译国家理性），因此“欲获得德国国籍，须认可以色列的生存权”。

申请入籍者在获得批准之前，将必须书面承诺，“承认以色列的生存权，并谴责任何旨在否认以色列国家生存权的努力”。

基民盟籍政治家齐尚表示，政府部门在审核入籍时应注意，是否有迹象显示申请人具有反犹主义观念。行政令还称，如果发现申请人从事的活动有悖于自由民主的基本秩序，包括反犹主义刑事犯罪活动或否认以色列的生存权，则不得批准其入籍。

此外，如果申请入籍者拒绝提交有关书面声明，则不得向其颁发入籍证书，其入籍申请将被拒，并登记在案。

2022年德国入籍人数创新高

在10月7日以色列遭哈伊斯兰主义极端组织马斯恐怖袭击、以哈战争爆发之后，德国一再发生反以色列、反犹示威集会。

德国最大的反对党基民盟（CDU）主席梅尔茨（Friedrich Merz）10月下旬曾呼吁，应将承认以色列的生存权作为入籍德国的前提条件。当时他对德国电视二台（ZDF）表示：“必须停止过快的入籍程序。”

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萨安州在野党社民党（SPD）州议会党团发言人艾尔本（Rüdiger Erben）对中德意志电视台（MDR）表示，该州内政部发布的行政令虽然令他有些意外，但这一做法符合目前的法律框架。

社民党联邦议院党团的移民政策专家林德（Helge Lindh）则表示，各地的外国人管理局如果发现某些外国人有与自由民主基本秩序相抵触的行为观念，现在就有可能拒绝其入籍申请。因此他认为提交一份书面承诺的实际意义有限，“仅仅签一个字，不能消除仇恨以色列和反犹主义的问题。”

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在德国各联邦州内政部长会议本周举行之前，萨安州内政部长齐尚已要求在联邦层面严格入籍法规，并修改入籍考试的规定。在相关法律草案拟出后，将在联邦议院进行讨论。

德国国籍法改革打算改什么？

（德新社、德广联）

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