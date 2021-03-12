德国药店自称疫情期间“赚翻了”

德国统计学家发现了外贸领域一个新的大宗商品：口罩。2020年，德国进口了总值60亿欧元的口罩，药店和主要产销国中国从中获取了丰厚利润。
（德国之声中文网）新冠大流行瘟疫的标志之一是口罩。先是用布料做，现在越来越多的则是FFP2口罩。外贸领域也因此有了一项新的大宗商品。据联邦统计局初步估计，2020年，德国进口的口罩价值60亿欧元。
仅在首次新冠疫情高峰期的去年4、5月，德国便进口了价值35亿欧元的口罩；6、7月，又进口了价值14亿欧元的口罩。联邦统计局指出，“这意味着，2020年，80%的防护口罩在4月至7月期间进口。”
根据相关统计数字，2021年1月，德国进口了14亿只防护口罩，总值1.867亿欧元。其中，11亿只是FFP2一类过滤口罩（价值1.667亿欧元）。所有这些统计数字均指从中国进口的口罩。中国因这一供求关系获益。中国口罩占供应总量的94%。
除中国外，德国药店也因口罩生意而赚钱多多。尤其值得一提的恐怕是去年12月。当月，德国政府决定向60岁以上的人免费发放数个FFP2口罩。今年1、2月，药店还发放了更多免费口罩，当事人只须出示优惠券。多家媒体在一份联合研究报告中指出，此项优惠行动最终可能会导致纳税人损失20多亿欧元。
该研究报告还得出结论，在该项行动期间，药店获得的利润远高于他们购买口罩的费用。报告引用柏林的一名药剂师的话说：“我们都赚翻啦”。报告指出，联邦卫生部为每个口罩报销6欧元，而药店购买口罩的部分价格每只仅１欧元。耐人寻味的是，卫生部肯定对这一买卖的利润率心知肚明，因为，就连为联邦卫生部准备 “价格样本分析” 的审计机构安永（EY），去年10月份也得出了购买价更低的结论。
各药店自然欢迎“天上掉馅饼”。因为，至少在传染病领域，对药品的需求有所下降。通常情况下，药店顾客每年首季对感冒药的需求约为1.5亿欧元，而在2020年，就降到了1.3亿欧元以下。药剂师协会ABDA解释说，“新冠大流行瘟疫期间，人们遵守社交距离和卫生规则，可能导致了腹泻病和感冒领域的感染减少。”
拜耳董事长保曼（Werner Baumann）也指出，2020年，感冒制剂市场减幅超20%。 不过，药师们或许不会抱怨，因为，除了口罩业务带来的额外收入，他们还售出了更多的消毒剂。营养补充剂这一热门话题也带来不少生意。鉴于完整的营业、销售数据尚未统计完成，目前还不清楚动荡的去年对药店整体营业额的影响。
凝炼/ 洪沙（德新社，福音教通讯社）
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