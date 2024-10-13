德国药品短缺问题严重：为什么会这样？

多年来，德国以及欧盟一直面临特定药品的供应瓶颈问题：从抗生素到退烧药，甚至连生理盐水都出现短缺，而找到解决方案并非易事。

（德国之声中文网）虽然生理盐水价格仅为几分钱，但在德国的医院和药店中却成了稀缺商品。而另一方面，生理盐水又是做手术、进行伤口冲洗以及输液的急需和必备品。据北莱茵药剂师协会（Apothekerverband Nordrhein）会长普赖斯（Thomas Preis）表示，情况在过去几个月急剧恶化。"药品短缺问题已经严重困扰了医院数月之久，如今甚至已经波及到门诊部。"他在接受《莱茵邮报》（Rheinischen Post）采访时警告道。

北威州卫生部证实了这一供应短缺问题："过去几个月中，北威州乃至全德国的医院只能获得大约80%的需求量，最近甚至降到了50%左右。"德国负责监管药物和医疗制品的联邦药品和医疗器械研究所（BfArM）预测称，这种情况可能还将持续数月。

进口中国生产药物：成本低廉但可能代价高昂 图像来源: Zhu Xudong/dpa/picture alliance

一个存在已久的问题

近年来，德国已数次遭遇药品供应瓶颈问题，包括抗生素甚至儿童药物，其严重后果不容忽视：据2024年春季对儿科医生专业协会成员的一项调查显示，约三分之一受访者认为，药品短缺已经直接影响临床治疗。

此外，根据调查，医生在治疗前不得不先确认哪些药物可用，这也使得治疗过程变得更加冗长复杂。根据德国药剂师协会统计，目前已有大约500种处方药物的供应出现问题。

然而药品短缺问题并非德国独有。根据欧洲制药联盟（PGEU）2023年进行的一项调查，欧洲其他一些国家也受药物短缺影响，瑞典、葡萄牙和西班牙等多个国家的短缺情况最近有所恶化。

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从中国和印度进口廉价药物--但代价是什么？

造成药品短缺的原因很复杂，这与当今药物生产过程变得愈加复杂有关。过去，德国因拥有拜耳（Bayer）、巴斯夫（BASF）、勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）、和BioNTech等大型制药公司，而一度被称为"世界药房"。但如今，生产链已被分散至全球各地，这也导致供应链变长，供应也更容易受到干扰影响。

如今，大部分药物在中国和印度生产。那里不仅工资较低，环保规定也比欧洲宽松。为进一步降低产品成本，更是采用了大规模生产和垄断的方式。这就意味着生产规模在扩大的同时，供应商数量却在减少。伍尔姆斯应用技术大学（Hochschule Worms）供应链专家弗朗卡斯教授（David Francas）向德国之声解释道："例如，以前有10家供应商生产退烧糖浆，现在只剩下一个主要供应商了。"

维尔茨堡大学（Universität Würzburg）药物和医学化学专家霍尔茨格拉贝教授（Ulrike Holzgrabe）补充道："我们现在依赖于少数几家生产商，如果其中一家出现问题，整个供应链都会受到影响。"她解释道，例如新冠疫情期间上海港口关闭，以及苏伊士运河阻塞等事件，都会导致货物无法被送达。

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解决方案不易寻

除了生产链分散化的问题外，低库存以及"按需生产"策略（JIT：只在需要的时候，按需要的量，生产所需产品）都会加剧供应瓶颈问题。因为在这种情况下，生产链的某一环节临时中断很难被及时弥补。

然而，恢复药品库存的成本很高。仓库租赁需要成本，而存储的药品能否出售还是未知数。原因在于药品需求的波动极大：例如在新冠疫情期间，因人们普遍佩戴口罩，其他传染疾病发病率大幅下降，导致对德国制药公司Infectopharm的产品需求急剧降低，因为滞销，该公司不得不将昂贵的儿童抗生素糖浆销毁。但两年后，需求又再次猛增。

成本问题在仿制药中尤为突出。仿制药即所谓的原版药物的替代品，占据了基本药品供应的70%到80%。霍尔茨格拉贝教授表示："生产这些仿制药的利润非常低。"为了降低成本，德国卫生系统多年前引入了药品折扣合同和其他一些协议，这迫使制造商尽可能压低成本生产。

这也就是为什么尽管有很多将生产线迁回欧盟的呼声，但并不容易被实现的原因。不仅如此，药品活性成分中的精细化学品生产也是一个问题。"这种生产在我们所制定的环境法规下几乎不被允许，"霍尔茨格拉贝教授表示。再者，即便将生产线迁回，也无法解决眼下即将到来的冬季药品短缺问题。供应链专家弗朗卡斯表示："重建生产设施至少需要五年时间。"

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