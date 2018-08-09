德国药厂阻止毒剂死刑未果

(德国之声中文网）现年60岁的死刑犯摩尔Carey Dean Moore，因39年前杀害两名计程车司机而被判死刑。这次的执法是内布拉斯加州21年来首次执行死刑，也是第一次以注射毒剂处行。早期是使用电椅的方式处决。内布拉斯加州执法机关佛克莱斯Scott Frakes表示，摩尔注射的毒剂是一种混合型药剂。其中的一种药剂─芬太尼(Fentanyl)，是一种具有成瘾性的强效类鸦片止痛剂，使用不当将导致死亡。摩尔本人最后也不再对死刑的处决有异议。他的处决是美国今年的第16起死刑执行案件。

德国药厂担忧名誉受损

德国制药商费森尤斯卡比称执法注射的药剂中有两种成分是他们的药品，因此于上週二7日向法院提告，控诉执法机构非法取得自家产品。他们希望能及时阻止这场死刑的执行，因为如果自家药品用于死刑将可能严重影响声誉。然而，在处决的几个小时前，法院驳回了费森尤斯卡比的提告。

死刑犯摩尔资料图片

费森尤斯卡比发出声明表示，不会贩售他们的产品给执法机关，另外也有越来越多药厂同样拒绝作这一类用途的贩卖。对许多美国的执法机关而言，用药的取得将变得更加困难。

陈闵榕 / 乐然 （德新社，路透社，法新社）