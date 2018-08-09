 德国药厂阻止毒剂死刑未果 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2018

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时政风云

德国药厂阻止毒剂死刑未果

美国内布拉斯州本周二开全美先例，首度使用类鸦片药剂芬太尼执行死刑。上个星期，德国药厂费森尤斯卡比就该州执法机关非法取得自家药品向法院提出诉讼，希望能阻止死刑执行，但显然没有成功。

USA Nebraska Exekution mit Fentanyl (picture alliance/AP Photo/R. Bowmer)

这是内布拉斯加州首次注射执行死刑，早前用的是电椅

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德国制药商费森尤斯卡比（Fresenius Kabi）称美国内布拉斯加州非法取得他们的药品，且计划用于死刑注射，因此于本周二向法院对该州提出诉讼。 (09.08.2018)

人权组织大赦国际发布的最新年度报告称，2017年全球执行死刑的数量比上一年减少，同时死刑判决也有所回落。但这一统计数字并不包括中国。 (12.04.2018)

(德国之声中文网）现年60岁的死刑犯摩尔Carey Dean Moore，因39年前杀害两名计程车司机而被判死刑。这次的执法是内布拉斯加州21年来首次执行死刑，也是第一次以注射毒剂处行。早期是使用电椅的方式处决。内布拉斯加州执法机关佛克莱斯Scott Frakes表示，摩尔注射的毒剂是一种混合型药剂。其中的一种药剂─芬太尼(Fentanyl)，是一种具有成瘾性的强效类鸦片止痛剂，使用不当将导致死亡。摩尔本人最后也不再对死刑的处决有异议。他的处决是美国今年的第16起死刑执行案件。

德国药厂担忧名誉受损

德国制药商费森尤斯卡比称执法注射的药剂中有两种成分是他们的药品，因此于上週二7日向法院提告，控诉执法机构非法取得自家产品。他们希望能及时阻止这场死刑的执行，因为如果自家药品用于死刑将可能严重影响声誉。然而，在处决的几个小时前，法院驳回了费森尤斯卡比的提告。

Nebraska Hinrichtungskandidat - Carey Dean Moore (picture-alliance/AP Photo/Nebraska Dept of Correctional Services)

死刑犯摩尔资料图片

费森尤斯卡比发出声明表示，不会贩售他们的产品给执法机关，另外也有越来越多药厂同样拒绝作这一类用途的贩卖。对许多美国的执法机关而言，用药的取得将变得更加困难。

 

陈闵榕 / 乐然 （德新社，路透社，法新社）

 

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