德国若想去风险成功 印度是关键

虽然印度与德国的贸易额跟德中贸易额相距甚远，但印度的重要性正在日益增加。本周五，德印政府磋商会将在新德里登场。

（德国之声中文网）印度尚无法替代中国为德国疲软的出口经济助一臂之力。德国工商联合会外贸主管特里尔（Volker Treier）对路透社表示，称印度是新的中国"过于夸张"。

不过，印度的重要性日益增加。没有哪个大型经济体像印度那样快速增长，人们预计，未来几年的前景相当乐观。在德国工业是否能摆脱对中国的巨大依赖方面，印度也许能发挥关键作用。特里尔认为，"如果不想依赖中国、去风险取得成功，印度是关键，原因是它的市场规模和国内的经济活力。"

本周四（10月24日）到本周六，德国经济界高层代表将在新德里举行亚太会议，讨论在这个世界第五大经济体中新的商机。有专家预计，到本世纪末，印度将成为仅次于美国和中国的全球第三大经济体，超越德国和日本。此外，本周五（10月25日），德国内阁的大部分成员还将参加在新德里举行的德印政府磋商，讨论贸易协议以及国防领域的合作。

肖尔茨总理2022年访问印度：印度生产成本低廉，劳动力众多，创新吸引力强大 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

作为枢纽的印度

特里尔坚信，印度的重要性将继续增加。"按贸易额计算，到本世纪二十年代末，同印度的贸易额有望达到德国对华贸易额的一半。"

2022年，德国对印度的直接投资额大约为250亿欧元。特里尔说，"这是对华投资额的两成左右，但到本世纪二十年代末可能增长到4成。中国不会消失，但印度对德国企业将变得更加重要。"

以DHL为例，这家总部位于波恩的物流巨头将印度视为一个增长市场以及在亚洲的重要枢纽。自1979年以来，DHL一直在印度开展业务，目前在快递部门拥有超过3800名员工，而活跃于仓储领域的DHL供应链，其员工人数更是超过19,000名。这家DHL的子公司计划2026年前在印度投资5亿欧元，以扩大其仓储网络，为电子商务、零售和机械工程等领域的客户提供仓储和制造服务。DHL供应链负责人德博克（Oscar de Bok）表示，"我们在亚太地区看到了巨大的增长潜力，其中印度占据了相当大的份额。"人们预测，印度的电子商务市场到2026年可能达到1630亿美元的规模。

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不能照搬德国 也不是中国的替代

一些公司瞄准了这个拥有14亿人口的庞大市场，另一些公司则被低廉的生产成本、熟练的劳动力以及众多创新所吸引。

波士顿咨询公司（BCG）的合伙人布朗（Jonathan Brown）解释说，"企业还应为印度市场进行生产。这里的市场非常庞大，但需要很强的适应能力，才能应对繁琐的官僚体系和各邦之间的差异。"他强调，建立本地和独立的团队，最好是由印度人领导，这一点至关重要。他还认为，应使用本地的零部件。进入印度市场的门槛很高，但一旦进入，潜力巨大。布朗说，"不能照搬德国的产品直接销售，必须理解当地市场并开发适合当地的产品。"

德国经济亚太委员会发言人斯特拉克（Friedolin Strack）也表达了相似的观点，"印度不想成为中国的替代，企业应该出于对印度的信念来到这里，而不仅仅是寻找中国的替代方案。"

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目前，进入印度市场最多的是汽车制造商及其配件供应商，此外还有电子和化工领域的公司。位于科隆的发动机制造商Deutz正通过新德里南部的Alwar建厂扩展业务，计划将这里当作基地，把产品销往整个亚洲。今年7月，Deutz与印度南部的全球第三大拖拉机制造商Tafe签署了合作协议，其子公司Tafe Motors将以许可证形式每年生产多达30,000台Deutz发动机。

大众汽车公司也在印度进行着追加合作的谈判，希望共同生产汽车。大众首席财务官安特里茨（Arno Antlitz）表示，美中贸易持续争端，而印度则具备巨大的潜力。

从目前看，大部分在印度的德国公司对其在当地的业务非常满意，与德国国内不同，这些公司在国内的投资活动近年来大幅减少。德印商会与毕马威的一项最新研究中，78%的受访企业预计今年在印度的经营额将增长，59%的公司计划扩大投资。相比之下，2021年计划扩大投资的比例仅为36%。毕马威专家格隆茨（Andreas Glunz）说，印度正在成为亚洲投资的主要目的地，但不容忽视的障碍包括，繁琐的官僚体系，腐败和基础设施不完善。45%的德国公司表示，未来5年内，为当地市场生产将会变得尤为重要。

(路透社)

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