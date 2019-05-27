 德国芯片商英飞凌：禁售华为令影响不大 | 经济纵横 | DW | 29.05.2019

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经济纵横

德国芯片商英飞凌：禁售华为令影响不大

德国芯片制造商英飞凌（Infineon）也为华为提供芯片。不过，该公司特意声明：仅是产自美国的产品不能再无限制地向华为供货，其余绝大多数产品并不受影响。

Infineon AG (Infineon AG)

英飞凌的近半数销售额来自汽车工业，电动汽车需要很多半导体产品

（德国之声中文网）英飞凌（Infineon）总部位于慕尼黑，是欧洲为数不多的大型芯片制造商，也为华为提供芯片。

近两周前，美国将华为列入一份"实体清单"，华为与其美国商业伙伴之间的业务往来将受到严格监管。美国总统特朗普称，这是出于对中国技术的安全隐患考虑。之后，美方有关当局普宣暂缓实施新规90天。

据路透社报道，上周初，英飞凌也暂停了在美国生产的产品对华为的供应。不过，英飞凌表示，这只是与华为业务的一小部分。

英飞凌生产的电源管理芯片（power-management chips）可用于汽车、智能手机、风力发电机。该公司表示，大部分产品不在特朗普宣布的出口管控限制范围内。

英飞凌表示，向华为出口的绝大多数产品没有受到影响，仅产自美国的产品不能再无限制地供货。英飞凌没有透露更多细节，不过据其年度报告，华为是英飞凌电源管理与多点市场（Power Management and Multimarket）分支的主要客户之一。英飞凌称该分支世界领先，占据26.3%的全球市场份额。该分支在英飞凌去年的总营收（76亿欧元）中占31%。

自2015年收购国际整流器公司（International Rectifier）以来，英飞凌也在美国生产相关的手机零部件。据《南德意志报》报道，英飞凌在美国的产品也包括宇航飞行的部件。如今，英飞凌从欧洲、亚洲向华为供货，以及从中国的生产车间供货。

SIM-Karte Handy (PeJo/Fotolia)

据该报报道，华为2018年购买零部件的总支出为700亿美元，其中约110亿美元流向美国企业，包括高通、英特尔、美光。全世界芯片需求的四分之一在中国；对美国芯片企业而言，中国也是最重要市场。相比之下，英飞凌在中国的销售额"仅"占25%，相对较少。由于英飞凌有多个产地，也能较灵活快速地应对变化。

英飞凌是一家德国达克斯上市公司，有4万余名员工，1999年从西门子独立出来。总部在慕尼黑的该公司也在德国德累斯顿、奥地利、马来西亚生产所谓"晶圆"，即芯片的基材。最终装配是在中国无锡、马来西亚、德国雷根斯堡以及美国完成。英飞凌的重要客户主要是风力发电机、光伏设备领域。手机制造商以及移动通讯基础设施领域占该公司销售额不到10%。过去该公司在这一领域的销售额更高，不过英飞凌将移动通讯分支卖给了英特尔。

英飞凌销售额近半数来自汽车工业。生产电动汽车所需要的半导体比普通汽车要多出不少。

据《南德意志报》报道，英飞凌已经跟美国政府打过一次交道。两年前，华盛顿否决了英飞凌收购竞争对手Wolfspeed计划，理由是出于国家安全考虑：Wolfspeed产品也用于军用。

苗子/凝炼（路透社、南德意志报）

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