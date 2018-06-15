德国舆论激辨：女人讲球，行不行？

（德国之声中文网）克劳蒂亚·诺伊曼（Claudia Neumann）是德国第一个在男足世界杯电视直播中担任解说的女性评论员。但是，她却成为了社交媒体上一些人的攻击对象，其中许多言论带有性别歧视的意味。不过，周二（6月26日）公布的一项民调结果显示，这些仇视女性者仍是德国社会中的少数。

根据新闻周刊《明镜》（Der Spiegel）的报道，网络民调公司Civey进行的调查显示，68.9%的受访者有女性参与解说2018年世界杯是一件好事。只有12%对此表示反感，另有18.7%的人对此尚未有定见。

在支持女性解说世界杯的受访者中，48.5%的人表示这是"非常积极"的事情。而在12.4%的反对者中，认为"非常不好"的只有5%。

德国"世界杯女子解说第一人"诺伊曼得到了跨年龄阶层的支持，但在50到64岁年龄段，对女性解说的怀疑态度最高，10.5%的该年龄段受访者表示"比较不好"，4.6%的人表示"非常不好"。

尤其令人感到有意思的是，支持诺伊曼的人群中男女比例相差并不大，分别是68%和69.9%。不过女性受访者中，认为此事"非常积极"的比例较高，达到 51.6%，而男性只有45.6%。

"先锋人物"诺伊曼

诺伊曼1999年就开始为德国电视二台（ZDF）体育部工作。她在2011年女足世界杯期间解说直播赛事，成为德国首位女性电视足球解说员

2016年法国欧锦赛期间，她再次打破传统，成为第一名报道男足赛事的女记者。当时也成为一些网络仇视女性主义者的攻击对象，甚至有人对她发出恐吓。这些人就是无法接受足球报道领域中出现女性的声音。

诺伊曼与她的同事们

俄罗斯世界杯开幕之际，诺伊曼对网络语言暴力作出镇定回应。"不，我并不在乎这些事情"，她对《图片报》表示。

诺伊曼认为，这些网络仇恨言论只是"得到许多关注的一小部分人而已"，而Civey最近的民调结果似乎也验证了她的说法。

6月19日日本队与哥伦比亚的比赛中，诺伊曼在解说中犯了一个错误， 把为日本攻入制胜一球的大迫勇也（Yuya Osako）与其队友武藤嘉紀（Yoshinori Muto）搞错了。两人都在德甲踢球，前者效力于科隆，后者在美因茨俱乐部。

此事发生后，针对诺伊曼的抨击更加猛烈，德国电视二台体育主管福尔曼（Thomas Fuhrman）在关键时刻依然力挺诺伊曼。

福尔曼表示，节目中出现错误是常有的事情，男性解说员同样如此。他进一步指出，针对足球评论员的批评完全可以接受，但对诺伊曼的一些攻击言论"超出界线"。

福尔曼表示，归根结底是网络上一些人对女性解说男足世界杯不满，于是散布"最为低级"的言论。

就在此事仍在网络发酵之际，德国电视一台（ARD）也表示对女性足球解说员的前景表示乐观，并考虑也让女性加入本台解说员阵容。电视一台与电视二台分享世界杯在德国的转播权。

电视一台体育总协调巴尔考斯基（Axel Balkausky）对诺伊曼的表现表示赞许，并表示相信电视一台很快也会出现女性解说员。但是巴尔考斯基同时承认，要找到诺伊曼这样的合适人选并不容易，"甚至对于电视一台这样的大机构都是如此"。