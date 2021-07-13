德国自行车教练喊出种族主义言论后被送回国 

（德国之声中文网）德国奥委会（DOSB）已让自行车教练莫斯特（Patrick Moster）回家，因为他在周三（7月28日）的自行车计时赛中发表了种族主义言论。

比赛中，德国选手阿恩特（Nikias Arndt）正在追赶两名来自非洲的自行车选手，54岁的莫斯特被拍摄到高喊种族主义言论。这位自行车教练后来为这些言论道歉，说他是 "在比赛激烈进行时"说错话。

德国奥委会表示，尽管莫斯特的道歉是真诚的，但他的言论 "违反了奥林匹克价值观"。

德国奥委会在一份声明中说：“公平竞争、尊重和宽容对德国队来说是没有商量余地的。”

莫斯特说了什么？

在男子自行车公路计时赛中，当阿恩特正在追赶他的对手时，莫斯特大声鼓劲。然而，他的鼓劲变得味道不对，因为他多次大喊："追上这些骆驼车手！"

阿恩特正在追赶的两位车手，是来自阿尔及利亚的拉加布（Azzedine Lagab）和来自厄立特里亚的格布雷扎比耶（Amanuel Ghebreigzabhier）。

电视直播中出现了这一画面和声音。德国电视一台（ARD）评论员纳斯（Florian Nass）感到口瞪目带。他说： "如果我真的听明白了他在喊什么，那么这是完全错误的。"

纳斯说："我简直不知道说什么。像这样的事情在体育界是不允许存在的。"

莫斯特道歉

莫斯特是德国自行车联合会（BDR）的总监，他不得不就此道歉。

他告诉德新社说："当时比赛正在紧张进行中，我们面临整体压力，我的措辞是不恰当的，"。

"我感到非常抱歉，只能表示诚挚的歉意。我并没有想要冒犯任何人。"

各方批评

德国自行车联合会主席沙尔平（Rudolf Scharping）表示，莫斯特这些言论是 "不可接受的"。德国奥委会（DOSB）主席霍曼（Alfons Hörmann）说，该组织代表 "尊重、公平竞争和宽容"。

在计时赛中获得第19名的阿恩特通过社交媒体和莫斯特的言论划清界限，称他对这一事件感到 "震惊"。

“这种言论是不可接受的。“他写道，"奥运会和自行车运动代表了宽容、尊重和公平。我百分之百地认同这些价值观，并向所有从世界各地来到东京的优秀运动员致敬。"

(美联社、路透社、SID)