德国自行车教练喊出种族主义言论后被送回国 

东京奥运会上，德国教练莫斯特在自行车计时赛中为选手鼓劲时喊出了种族主义言论。他已经被送回德国，并公开道歉。
（德国之声中文网）德国奥委会（DOSB）已让自行车教练莫斯特（Patrick Moster）回家，因为他在周三（7月28日）的自行车计时赛中发表了种族主义言论。
比赛中，德国选手阿恩特（Nikias Arndt）正在追赶两名来自非洲的自行车选手，54岁的莫斯特被拍摄到高喊种族主义言论。这位自行车教练后来为这些言论道歉，说他是 "在比赛激烈进行时"说错话。
德国奥委会表示，尽管莫斯特的道歉是真诚的，但他的言论 "违反了奥林匹克价值观"。
德国奥委会在一份声明中说：“公平竞争、尊重和宽容对德国队来说是没有商量余地的。”
在男子自行车公路计时赛中，当阿恩特正在追赶他的对手时，莫斯特大声鼓劲。然而，他的鼓劲变得味道不对，因为他多次大喊："追上这些骆驼车手！"
阿恩特正在追赶的两位车手，是来自阿尔及利亚的拉加布（Azzedine Lagab）和来自厄立特里亚的格布雷扎比耶（Amanuel Ghebreigzabhier）。
电视直播中出现了这一画面和声音。德国电视一台（ARD）评论员纳斯（Florian Nass）感到口瞪目带。他说： "如果我真的听明白了他在喊什么，那么这是完全错误的。"
纳斯说："我简直不知道说什么。像这样的事情在体育界是不允许存在的。"
莫斯特是德国自行车联合会（BDR）的总监，他不得不就此道歉。
他告诉德新社说："当时比赛正在紧张进行中，我们面临整体压力，我的措辞是不恰当的，"。
"我感到非常抱歉，只能表示诚挚的歉意。我并没有想要冒犯任何人。"
德国自行车联合会主席沙尔平（Rudolf Scharping）表示，莫斯特这些言论是 "不可接受的"。德国奥委会（DOSB）主席霍曼（Alfons Hörmann）说，该组织代表 "尊重、公平竞争和宽容"。
在计时赛中获得第19名的阿恩特通过社交媒体和莫斯特的言论划清界限，称他对这一事件感到 "震惊"。
“这种言论是不可接受的。“他写道，"奥运会和自行车运动代表了宽容、尊重和公平。我百分之百地认同这些价值观，并向所有从世界各地来到东京的优秀运动员致敬。"
(美联社、路透社、SID)