 德国自行车教练喊出种族主义言论后被送回国  | 足坛体坛 | DW | 30.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

德国自行车教练喊出种族主义言论后被送回国 

东京奥运会上，德国教练莫斯特在自行车计时赛中为选手鼓劲时喊出了种族主义言论。他已经被送回德国，并公开道歉。

Oyama, Japan | Tokio 2020 | Radsport, Einzelzeitfahren

德国教练莫斯特在自行车计时赛中喊出了种族主义言论

（德国之声中文网）德国奥委会（DOSB）已让自行车教练莫斯特（Patrick Moster）回家，因为他在周三（7月28日）的自行车计时赛中发表了种族主义言论。 

比赛中，德国选手阿恩特（Nikias Arndt）正在追赶两名来自非洲的自行车选手，54岁的莫斯特被拍摄到高喊种族主义言论。这位自行车教练后来为这些言论道歉，说他是 "在比赛激烈进行时"说错话。 

德国奥委会表示，尽管莫斯特的道歉是真诚的，但他的言论 "违反了奥林匹克价值观"。 

德国奥委会在一份声明中说：“公平竞争、尊重和宽容对德国队来说是没有商量余地的。”

 

莫斯特说了什么？ 

 

在男子自行车公路计时赛中，当阿恩特正在追赶他的对手时，莫斯特大声鼓劲。然而，他的鼓劲变得味道不对，因为他多次大喊："追上这些骆驼车手！" 

阿恩特正在追赶的两位车手，是来自阿尔及利亚的拉加布（Azzedine Lagab）和来自厄立特里亚的格布雷扎比耶（Amanuel Ghebreigzabhier）。 

电视直播中出现了这一画面和声音。德国电视一台（ARD）评论员纳斯（Florian Nass）感到口瞪目带。他说： "如果我真的听明白了他在喊什么，那么这是完全错误的。" 

纳斯说："我简直不知道说什么。像这样的事情在体育界是不允许存在的。" 

 

莫斯特道歉 

 

莫斯特是德国自行车联合会（BDR）的总监，他不得不就此道歉。 

他告诉德新社说："当时比赛正在紧张进行中，我们面临整体压力，我的措辞是不恰当的，"。 

"我感到非常抱歉，只能表示诚挚的歉意。我并没有想要冒犯任何人。" 

 

各方批评 

德国自行车联合会主席沙尔平（Rudolf Scharping）表示，莫斯特这些言论是 "不可接受的"。德国奥委会（DOSB）主席霍曼（Alfons Hörmann）说，该组织代表 "尊重、公平竞争和宽容"。 

在计时赛中获得第19名的阿恩特通过社交媒体和莫斯特的言论划清界限，称他对这一事件感到 "震惊"。 

“这种言论是不可接受的。“他写道，"奥运会和自行车运动代表了宽容、尊重和公平。我百分之百地认同这些价值观，并向所有从世界各地来到东京的优秀运动员致敬。" 

Olympische Sommerspiele 2020 | Nikias Arndt, Deutschland, Team DSM

阿恩特（Nikias Arndt）在计时赛中获得第19名

 

 

(美联社、路透社、SID) 

相关内容

12.07.2021 | Messages of support that were placed on top of bin liners that were taped over offensive wording on the mural of Manchester United striker and England player Marcus Rashford on the wall of the Coffee House Cafe on Copson Street, Withington, which appeared vandalised the morning after the England football team lost the UEFA Euro 2021 final. Picture date: Monday July 12, 2021. Marcus Rashford, Jadon Sancho and Bukayo Saka all failed from the spot on Sunday night as England went down on penalties. The trio's social media pages were quickly flooded with racist comments, leading the Prime Minister and the FA to condemn the disgusting behaviour. See PA story SPORT England. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire. URN:60904228

“如果我一无所有了，它们还在” 13.07.2021

英国在欧锦赛中连连闯关成功，但决赛点球失误太多从而痛失奖杯。踢点球的国脚遭受种族主义谩骂后，各界回击。

MAY 25th 2021: The one year anniversary of the death of George Floyd who died while being arrested by former Minneapolis police officer Derek Chauvin who was found guilty on all (three) counts of murder and manslaughter. - File Photo by: zz/STRF/STAR MAX/IPx 2020 6/14/20 George Floyd artwork is seen on East 12th Street in Downtown Manhattan, New York City on June 14, 2020 amid an atmosphere of protests, demonstrations, riots, vandalism and destruction of property in response to the death of George Floyd who died while being arrested by police officers in Minneapolis, Minnesota on May 25th 2020. (NYC)

弗洛伊德案宣判：前警察肖万获刑22.5年 26.06.2021

前明尼苏达警察肖万因为被控杀害非洲裔男子弗洛伊德被判刑入狱22余年，但是此案尚未结束。同时也有人认为判决过于宽松。有民权活动家表示，“最大限度的正义才是正义”。

Germany Continues Evacuation And Rescue From Floods As Death Toll Rises BAD NEUENAHR, GERMANY - JULY 17: Jutta Schelleckes (72) sits in the living room of her apartment, which was completely destroyed by the flood on July 17, 2021 in Bad Neuenahr, Germany. The furniture has been overturned. Electricity and water do not work. She has been living in the mess for 2 days. Her husband sits in the bedroom with the dog with an injured foot. A neighbor helps shovel out mud. Firefighters will later escort her out of her apartment and find shelter. While the water masses are slowly receding from many flooded areas in North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate, the search for fatalities continues in the rubble of the disaster areas. By Saturday, that number had risen to more than 130, with more than 90 people killed in the greater Ahrweiler area alone, according to police. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

洪灾后丑陋一幕：“灾区观光团”和盗贼丛生 20.07.2021

德国西部地区一场暴雨洪灾发生后，除了大量热情的志愿者前往灾区参与救援和清理工作，也有不少好事者组织“灾区观光团”，在受灾房屋前拍照留念。更有一些犯罪分子在灾区趁火打劫，非法侵占他人财物。

广告

非常德国之五花八门

在德国，冲在消防救援工作最前线的大多是志愿者

德国抢险救灾时为何如此依赖志愿者消防员？

正如人们在洪灾后见到的那样，消防救援在德国也是人命关天和财产保护的重要工作，但大多由志愿者承担。装备和维护全职消防队的成本太高了，假如志愿者不够也只能强制居民从事义务消防服务。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  