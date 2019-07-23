德国自民党议员：中国越来越自负

(德国之声中文网) "在当前环境下，访问香港怎么可能只谈经济、不谈政治人权？"两周前，德国自民党联邦议员基尔-萨莱(Bijan Djir-Sarai)随党主席林德纳(Christian Lindner)一同访问了香港、上海、北京。代表团在香港期间，"会晤了不同政治派别的人物--我必须强调这一点，我们在香港谈了各种话题，会晤了各种人物。这是为了能够了解当地的不同派别，从而得出一个全面的印象。"

基尔-萨莱所指的"不同政治派别"，也包括香港泛民派的立法会议员。在已经持续了几个星期的香港"反送中"示威中，作为反对派的泛民议员发挥了重要作用。而自民党代表团与泛民派的会晤，显然令北京方面如鲠在喉。

"香港之行过后几天，我们到了北京，先是一系列事先约好的会晤被临时取消，然后到了与中共中央外联部副部长郭业洲会晤时，他一开场就问我们'你们去了香港，你们对那里印象如何？'郭业洲没有像正常的会晤那样，先是寒暄一下德中友谊，随后再谈些具体问题。他直接就问出了非常强硬的问题，双方之间的紧张态势随后也在不断地增加。他们强调他们中国共产党的立场，我们则强调我们德国自民党的立场，表示自民党需要全面了解情况，不仅仅通过北京。然后他们还指责我们，仿佛德国在直接支持香港的示威者、支持中国动乱。按照原先的计划，作为两党之间的会谈，还应该讨论香港之外的其他话题，比如经济合作、全球贸易等等，但是会谈最后全在争执香港问题，不欢而散，双方甚至都没有握手。"

中国外交部反驳

不过，中国外交部发言人华春莹本周三（7月24日）对外表示，德国自民党代表团遭到"粗鲁对待"之说法"不符合事实"。"此访是中国共产党同德国自民党之间一次正常的党际交流，中联部负责人同代表团就两党和两国关系进行了交流，就涉港问题清晰地阐述了中方立场；当前，中德全方位战略伙伴关系处于发展的关键阶段，我们希望包括自民党在内的德国各主要政党为增进两国政治互信、加强两国友好合作多做有益和建设性的事。"

基尔-萨莱则对德国之声强调，自民党关心的不是"接待态度是否友好"这类问题，而是中国当局的对外呈现的姿态似乎越来越自负。"我7年前去过中国，而在最近几周则是两次去中国，一次是随联邦议会代表团，一次是自民党代表团。与几年前相比，我感觉中方现在更加自信，他们极其坚信中国选择了一条正确的迈向未来的道路，几乎听不得任何外部意见。比如，以前至少可以在不公开的会谈中提及人权、法治议题，现在只要一提到这些话题，中方立刻就会掐断。"

今年 4月，林德纳在党代会上以中国为例，强调经济政策的重要性。

在德国各主要政党中，主要体现经济界利益的自民党在对华政策上相对更重视的是经贸议题。今年6月底，该党联邦议会党团制订了一份8页纸的"对华立场文件"，通篇都在强调欧洲应如何"抓住中国经济崛起带来的巨大机遇"、如何"促使中国更加融入国际贸易规则"、如何加强欧洲自身竞争力应对中国的挑战。全篇只有三处提及"人权与自由贸易不可分割""推进制订兼顾人权的欧中自贸协定"。基尔-萨莱则在德国之声采访中反驳了"自民党只关心与中国的生意"之说法，"世界经济离不开中国，我们必须要找到一条与中国和睦共存的道路，但是我们也不能再像从前一样闭着眼睛坚信，随着经济发展中国会自动走向民主。欧洲的政界、经济界不能再如从前那样天真，我们必须明白中国当局的首要目标不是改善人权，而是经济发展。我们也必须做好迎接中国竞争与挑战的准备。"